'Jeg har ikke min snigskytteriffel.'

Sådan skrev en kemilærer ved navn Matt Baish fra Waterloo West High School i Iowa, USA, på Facebook i sidste uge.

Kommentaren var henvendt den 16-årige særdeles omtalte miljøforkæmper Greta Thunberg og tilføjet til et opslag fra en tidligere studerende, som friskt havde spurgt, hvem der ville møde op til et arrangement i byen Iowa City, hvor Greta Thunberg deltog.

Den ikke så gennemtænkte og yderst kontroversielle kommentar medførte ramaskrig blandt forældre, som påpegede, at den unge miljøforkæmper er på samme alder, som lærerens egne elever.

Skolen tog hurtigt konsekvensen og suspenderede Matt Baish, og nu har læreren så valgt selv at sige op.

Det skriver The New York Times, som har fået opsigelsen bekræftet af skolen.

»West High School og resten af skoledistriktet arbejder på at sikre, at undervisningen fortsætter som planlagt for alle de lektioner, der bliver påvirket af opsigelsen,« siger en talsperson til det amerikanske medie.

Den pågældende lærerer ikke vendt tilbage på mediets henvendelser om en kommentar.