Shane Piche voldtog en 14-årig pige i sin lejlighed efter at have mødt hende i forbindelse med sit arbejde som skolebuschauffør i New York.

Han erkendte sin skyld i retten, men slipper for at komme i fængsel - af to årsager.

At han ikke har andre domme på samvittigheden - og at den 14-årige pige var hans eneste offer.

Det skriver det amerikanske lokalmedie Watertown Daily Times.

25-årige Shane Piche voldtog en 14-årig, men kommer ikke i fængsel.

Dommen lød i stedet på 10 års prøvetid. Hammeren vil falde, hvis 26-årige Shane Piche indenfor den periode begår ny kriminalitet. Ellers slipper han for at komme bag tremmer. Shane Piche bliver også registreret som sexforbryder.

Men det mener offerets mor ikke er en hård nok dom.

»Jeg ville ønske, at Shane Piche havde fået en fængselsdom for den smerte, han har forvoldt mit barn,« siger offerets mor i en officiel udtalelse ifølge New York Post.

»Han tog noget fra min datter, som hun aldrig vil få tilbage, og er skyld i, at hun kæmper med depression og angst,« fortsætter moren.

Dommeren slog imidlertid fast i retten, at prøvetid var den rette dom i voldtægtssagen, fordi gerningsmandens havde en ren straffeattest før overgrebet på pigen.

Shane Piches advokat Eric T. Swartz udtrykte sin tilfredshed efter domfældelsen.

Overgrebet fik dog en anden konsekvens for Shane Piche.

Han blev fyret fra jobbet som skolebuschauffør efter at have erklæret sig skyldig i anklagerne i starten af februar.