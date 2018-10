Medstifteren af en skole, der skulle redde piger fra seksuelt misbrug, voldtog systematisk eleverne.

Monrovia. En amerikansk velgørenhedsskole i Liberia, som skulle beskytte piger i slumområder fra et liv med seksuelt misbrug, erkender søndag at have begået store svigt mod eleverne.

Amerikanske medier har afsløret, at en af skolens medstiftere ved navn Macintosh Johnson systematisk har voldtaget piger på skolen mellem 2013 og 2014.

Søndag beklager velgørenhedsorganisationen More Than Me, der driver skolen, at ledelsen greb ind for sent.

- Vi beklager dybt, skriver organisationen på sin hjemmeside.

- Til alle de piger, der er er blevet voldtaget af Macintosh Johnson i 2014 og før: Vi har svigtet jer, lyder det videre.

Efter afsløringerne er Johnson død af aids. Det frygtes derfor, at han har smittet nogle af ofrene, som er piger helt ned til 10 års alderen.

Det skriver det undersøgende medie ProPublica og mediet Time.

Overgrebene er sket på skolen i slumområdet West Point i den liberiske hovedstad Monrovia, som åbnede i 2013 under stor mediebevågenhed og rosende omtaler.

Skolen var den første af 18 skoler, som organisationen More Than Me åbnede i det fattige vestafrikanske land for at hjælpe piger.

Efter at en række piger på skolen stod frem og fortalte om de systematiske voldtægter, blev Johnson suspenderet fra skolen og anholdt.

Retssagen mod Johnson begyndte i 2015, men endte med en uenig jury og rygter om bestikkelse. I 2016 skulle sagen derfor gå om, men Johnson døde af aids, inden sagen blev afgjort.

More Than Me erkender nu, at det var "naivt at tro, at uddannelse alene er nok til at beskytte pigerne fra misbrug".

- Vi gav Johnson en magt, som han udnyttede til at misbruge børn. Magtbalancen ødelagde de ansattes evne til at rapportere misbruget til vores ledelse med det samme, skriver organisationen.

- Vores ledere skulle have set faresignalerne tidligere, og vi vil fortsætte med at træne vores ansatte i at være opmærksomme, så det ikke sker igen.

/ritzau/AFP