Identiteten på den såkaldte Zodiac Killer kendes fortsat ikke, selv om kode fra 1969 omsider er blevet løst.

En kodet besked fra den såkaldte Zodiac Killer, som blev sendt til avisen The San Francisco Chronicle i 1969, er endelig blevet løst. Det rapporterer avisen.

Et hold af kodeløsere har efter 51 år opklaret, hvad der stod i kryptogrammet fra seriemorderen, hvis identitet endnu ikke kendes.

- Jeg håber, at I har det rigtig sjovt med at prøve at fange mig.

- Jeg er ikke bange for gaskammeret, fordi det vil sende mig til paradis endnu hurtigere, fordi jeg nu har nok slaver til at arbejde for mig, står der i beskeden, som tilsyneladende henviser til de mennesker, han har dræbt.

Seriemorderen menes at have dræbt mindst fem personer fra december 1968 til oktober 1969 i Californien, USA.

Det er en australsk matematiker, en belgisk logistiker og en amerikansk webdesigner, der i fællesskab er lykkedes med at løse koden.

Mange har håbet, at løsningen af kryptogrammet bestående af 340 symboler ville afsløre navnet på den såkaldte Zodiac Killer, men det er altså ikke tilfældet.

Løsningen er sendt til det amerikanske forbundspoliti, FBI, som bekræfter, at koden er løst.

- FBI er opmærksom på, at koden fra the Zodiac Killer for nylig er blevet løst af private borgere. Sagen om the Zodiac Killer er fortsat i gang for FBI i San Francisco, siger talsmand for FBI Cameron Polan.

- The Zodiac Killer terroriserede adskillige lokalsamfund på tværs af det nordlige Californien, og selv om der er gået mange årtier, fortsætter vi med at søge retfærdighed for ofrene af disse brutale forbrydelser, siger han.

Han oplyser, at FBI ikke har yderligere kommentarer af respekt for ofrene og deres familier.

Seriemorderen sendte adskillige breve med koder til aviser i Californien, mens hans forbrydelserne stod på. Nogle af dem blev løst, men ikke alle.

En anden kode bestående af 340 tegn er tidligere blevet løst af en historielærer fra Californien og hans kone. I den stod der:

- Jeg kan lide at dræbe, fordi det er så sjovt.

Der blev i 2007 lavet en film den spektakulære sag. Filmen er instrueret af David Fincher og har Jake Gyllenhaal i hovedrollen.

/ritzau/dpa