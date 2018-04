Natten til onsdag lokal tid har amerikansk politi anholdt den 72-årige tidligere politimand Joseph James DeAngelo, der menes at stå bag 12 drab og 45 voldtægter i Californien tilbage i 70'erne og 80'erne.

Det oplyser politiet i delstaten Californien ifølge flere amerikanske medier, heriblandt NBC News.

»Vi vidste, at vi ledte efter en nål i en høstak, men vi vidste også, at nålen var der. Vi fandt nålen i høstakken, og den var lige her i Sacramento,« sagde statsanklager Anne Marie Schubert på et pressemøde onsdag.

Foto: JUSTIN SULLIVAN Foto: JUSTIN SULLIVAN

»For alle, der har boet i dette område, er minderne meget livlige. Du kan spørge alle, der er vokset op her, alle har en historie,« lød det videre fra Anne Marie Schubert, inden hun tilføjede, at hundredvis af ofre har ventet på retfærdigheden i årtier.

Ved pressemødet kunne politiet desuden oplyse, at det blandt andet var DNA-spor fra en drabssag tilbage i 1978 på Brian og Katie Maggiore, der førte til anholdelsen af Joseph James DeAngelo i hans hjem i Sacramento.

Dermed kan der tilsyneladende sættes et punktum i efterforskningen af den mere end 30 år gamle sag og ikke mindst søgen på den serieforbryder, som dengang fik navnet 'Golden State Killer'