En skandale af enorme proportioner er under opsejling i USA. Et af det demokratiske partis mest magtfulde senatorer er under anklage.

Tusindvis af dollars gemt i hjemmet, flere guldbarrer, betaling af en dyr lejlighed og en stor Mercedes er blevet fremlagt som beviser.

Da jeg - denne artikels journalist - besøgte den kendte amerikanske senator Bob Menendez' kontor i 2018 til et møde med hans stabschef, blev der indledningsvist joket.

Der skulle ikke stilles spørgsmål til den sag om korruption, senatoren godt et år forinden havde været igennem.

Den var ellers voldsom nok med anklager om bestikkelse og korruption. Men sagen blev aldrig til noget.

Juryen kunne ikke blive enige. Sagen blev forkastet.

Men nu står den magtfulde senator fra New Jersey i en sag, der har fået adskillige demokratiske kollegaer til at bede ham om tage sin afgang.

En sag med tusindvis af dollar og en mulig skandale af episke proportioner i centrum.

Man skal ellers lede grundigt for at finde en senator i USA, der er mere magtfuld end Menendez.

Nærmest uafbrudt siden 1993 har Bob Menendez siddet i den amerikanske Kongres.

Fra 1993-2003 var han medlem af Repræsentanternes Hus. Og siden 2006 har han siddet i Senatet.

I 2021 blev han valgt som formand for den magtfulde komité for udenlandske relationer. Et organ som på mange måder er med til at forme USAs politik i forhold til andre lande.

Den magtfulde, demokratiske senator Bob Menendez er under hårde anklager for korruption og bestikkelse.

Og det er her, vi nu skal finde udgangspunktet i den verserende sag mod Bob Menendez.

Han er nemlig under anklager for bestikkelse og korruption. Og anklageren i sagen har netop fremlagt en del af sine beviser.

På en planche fremviste anklagemyndigheden flere af dem.

'Bestikkelserne inkluderede kontanter, guld, betalinger af boliglån, kompensation for et job, hvor man ikke lavede noget, en luksusbil og andre ting af værdi,' som det blandt andet lyder i anklagen.

Det er ikke kun Bob Menendez, der er anklaget i sagen. Også hans hustru, Nadine Arslanian, og tre forretningsfolk fra New Jersey.

De tre står anklaget for at bestikke den magtfulde senator, som til gengæld skal have ydet dem politisk assistance.

I et af de tilfælde drejer det sig om, at Menendez via sin kone skal have hjulpet en af de tre mænd med at få et handelsmonopol i Egypten.

I forbindelse med anklagerne mod Menendez har agenter gennemsøgt senatoren og hustruens hjem.

Et par af de guldbarrer, der blev fundet i Bob Menendez' hjem.

Her fandt de blandt andet guldbarrer til en værdi på mere end 100.000 dollar og 480.000 dollar i kontanter. Og tidligere på året skal Nadine Arslanian have solgt guldbarrer til en værdi på op mod 400.000 dollar, lyder anklagerne.

Det giver et beløb i nærheden af en million dollar. Og derudover skal der også være en dyr Mercedes og betaling for lånet på en bolig.

Bob Menendez og Nadine Arslanian har sammen med de tre andre anklagede i sagen nægtet sig skyldige.

Bob Menendez mener selv, der er tale om en heksejagt mod hans person.

Der blev også fundet store mængder kontanter i senatorens hjem.

»I årevis er der kræfter i kulissen, som gentagne gange har forsøgt at få mig til at tie og grave min politiske grav. Siden denne efterforskning blev lækket for næsten et år siden, har der været en aktiv smædekampagne fra anonyme kilder og antydninger alt sammen for at skabe en atmosfære af upassende fortællinger, hvor ingen findes,« lyder det fra Menendez.

Det er dog ikke meget opbakning, Menendez får fra sine demokratiske kollegaer i Senatet.

I første omgang er han blevet bedt om at trække sig fra sin magtfulde formandspost i komiteen for udenlandske relationer af den demokratiske flertalsleder i Senatet, Chuck Schumer.

Og siden har en række kollegaer i Senatet bedt ham trække sig endegyldigt fra den plads, han skal genvælges til næste år.

For Menendez er karrieren og eftermælet på spil.

For de demokratiske Senats-kollegaer er det mulige flertal i Kongressens ene kammer det, man frygter for.

Dramaet er først lige begyndt.