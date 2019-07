En finansmand, der tidligere var venner med Trump og Bill Clinton, er sigtet for udnyttelse af mindreårige.

Den amerikanske finansmand Jeffrey Epstein nægter sig skyldig i anklager om menneskehandel med seksuel udnyttelse for øje.

Rigmanden Epstein, der er tidligere kapitalforvalter og tidligere har været gode venner med ekspræsident Bill Clinton og den nuværende præsident, Donald Trump, er mandag fremstillet for en føderal dommer på Manhattan i New York.

Den 66-årige mand er anklaget for at have etableret et netværk, der gjorde det muligt for ham at udnytte og misbruge snesevis af mindreårige piger seksuelt i perioden fra 2002 til 2005.

Politiet har fundet nøgenbilleder af piger, der tilsyneladende er mindreårige, under en ransagning af rigmandens hjem i New York. Det oplyste statsanklager Geoffrey Berman tidligere mandag.

Han beskyldes for at have betalt mindreårige piger hundredvis af dollar for at give ham massage, hvorpå han skal have forgrebet sig på dem.

De yngste af dem var 14 år.

Ifølge anklageskriftet har Epstein "bevidst udvalgt sig mindreårige og vidste, at mange af hans ofre faktisk var under 18 år". Flere af pigerne gjorde ham opmærksom på deres alder, lyder det.

Anklagerne mener også, at han har betalt nogle af ofrene for at rekruttere flere piger til ham.

Epstein blev anholdt lørdag, da han vendte hjem i sit privatfly efter en tur til Paris.

Statsanklager Berman siger, at anklagemyndigheden vil bede dommeren om at afvise Epstein muligheden for at blive løsladt mod kaution.

- Han har en enorm formue. Anklagerne er meget alvorlige og kan give op mod 45 års fængsel, hvilket for en i Epsteins alder er en livstidsdom, siger Berman.

- Vi vil mene, at han har grunde til at ville forsøge at flygte fra dommen.

Spørgsmålet om kaution vil blive afgjort på torsdag. Indtil da skal Epstein blive i arresten.

Det er ikke første gang, at den stenrige finansmand er i retten for alvorlige sexanklager.

I 2008 erklærede han sig skyldig i rufferi i en sag, hvor et af ofrene var under 18 år. Han indgik et forlig, hvor han slap med 13 måneders fængsel, men fik lov at tage på kontoret og passe sit arbejde hver dag.

Som en del af forliget skulle han betale en erstatning til flere af sine ofre, og han måtte finde sig i at blive registreret i USA's register over sexforbrydere.

/ritzau/Reuters