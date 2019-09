Israels premierminister Benjamin Netanyahus kone, Sara Netanyahu, er 'komplet vanvittig'.

Det mener Sheldon Adelson, der er en amerikansk rigmand.

Adelson, der har kendt Benjamin Netanyahu i mange år, udtalte sig om den israelske førstedame på nationalt tv i Israel i søndags.

Han skulle have sagt, at Sara Netanyahu bestemmer det hele - også hendes mands politiske spørgsmål.

Sheldon Adelsons kone, Miriam Adelson, der er uddannet læge, kalder førstedamen for 'ikke rask'. Det skriver det israelske dagblad Haaretz.

Miriam Adelson driver et medie, og Sara Netanyahu skulle have sagt, at det er hendes fejl, hvis Israel bliver angrebet af Iran.

Det skyldes ifølge Haaretz, at mediet ifølge førstedamen har bragt nogle grimme billeder af hende.

Sheldon Adelsons udtalelser kommer til trods for, at han har været en loyal støtte til Benjamin Netanyahu i mange år.

Førstedamen i Israel var senest i mediernes søgelys tilbage i august, hvor hun var på tur til Ukraine med sin mand.

Ifølge dagbladet skulle hun først have forsøgt at komme ud i cockpittet i flyet, der skulle flyve parret til Ukraine, fordi piloten ikke havde budt hende velkommen ombord over højtaleren.

Herefter skabte hun overskrifter i Kiev, da flyet landede.

Det gjorde hun, fordi hun til velkomstcemonien skulle have fået noget traditionelt ukrainsk brød, som hun smed direkte på jorden.