I sidste måned gik den amerikanske realitystjerne Richard Harrison - som er kendt fra History Channel-programmet 'Pawn Star', bort - 77 år gammel. Kort før sin død traf Harrison ifølge det amerikanske medie The Blast en beslutning, som får store konsekvenser for en af hans sønner.

For et år siden ændrede den nu afdøde ejer af den verdensberømte guld- og sølvpantsættebutik 'Gold & Silver Pawn Shop' i Las Vegas i sit testamente, og det kom til at gå ud over sønnen Christopher Keith Harrison.

'Jeg vil gerne udtrykke min kærlighed til Christopher Keith Harrison. Men hvad mit testamente angår, har jeg helt bevidst undladt at nævne for ham og hans underhold,' står der ifølge The Blast i Richard Harrisons testamente.

Derimod får konen JoAnne - og Richard Harrisons to andre sønner Joseph og Rick - glæde af faderens arv. Det fremgår ifølge The Blast ikke af testamentet, hvorfor Richard Harrison valgte at forskelsbehandle sine børn, da han nedfærdigede sin sidste vilje. Hvor stor en arv, han efterlader sig, oplyses heller ikke. Dog fremgår det, at sønnen Rick Harrison var ansvarlig for at opgøre boet efter faren.

»Familien har tidligere diskuteret det oplyste (at Christopher Keith Harrison er skrevet ud af testamentet, red.), og det er et personlig sag,« siger han til Fox News.

Rick Harrison åbnede Gold & Silver Pawn Shop sammen med sin far i 1988 og har også deltaget i realityprogrammet 'Pawn Star' på History Channel.

»Han var min helt, og jeg var meget heldig at få den seje 'Old Man' (Richard Harrisons kælenavn, red.) som min far. Jeg er taknemmelig over at have delt ham med så mange andre (seerne, red.) og at også de oplevede, hvilket stort familiemenneske han var,« sagde Rick Harrison til Fox News kort efter farens død.

Richard Harrison døde den 25. juni efter længere tids kamp mod Parkinsons sygdom.