De vidste, de stod med en dødsensfarlig og smitsom virus, men de skjulte det, så de selv kunne hamstre alt det nødvendige medicinske udstyr.

Sådan lyder anklagen mod Kina i en rapport fra det amerikanske indenrigsministerium.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

I den fire siders lange fortrolige efterretningsrapport bliver de kinesiske ledere beskyldt for i begyndelsen af januar bevidst at have dækket over pandemiens alvor.

Medicinsk udstyr fra Kina på vej til udlandet. Foto: NABIL MOUNZER Vis mere Medicinsk udstyr fra Kina på vej til udlandet. Foto: NABIL MOUNZER

Samtidig med, at de kinesiske myndigheder angiveligt nedtonede sygdommens alvor, skulle landet havde øget importen og reduceret eksporten af medicinsk udstyr.

De amerikanske beskyldninger kommer samtidig med, at Trump-regeringen forstærker sin kritik af Kina.

Udenrigsminister Mike Pompeo sagde søndag, at Kina er ansvarlig for spredningen af coronavirussen og skal holdes ansvarlig.

Rapporten fra det amerikanske indenrigsministerium hævder, at Kina har forsøgt at dække over deres strategi ved at benægte, at der var eksportbegrænsninger og ved at sløre og forsinke levering af handelsdata.

Den amerikanske udenrigsminister Mike Pompeo kalder coronaviruseen for 'Wuhan-virussen.' Foto: JIM LO SCALZO Vis mere Den amerikanske udenrigsminister Mike Pompeo kalder coronaviruseen for 'Wuhan-virussen.' Foto: JIM LO SCALZO

Amerikanerne mener også, at Kina ventede med at advare verdenssundhedsorganisationen WHO, så landet kunne nå at bestille medicinsk udstyr i udlandet.

På det tidspunkt skulle importen af ansigtsmasker, kirurgiske kitler og handsker være øget kraftigt.

Fredag hævdede Trump, at han havde set bevis på, at coronavirussen stammer fra et laboratorium i Wuhan. Beskyldninger, som Pompeo gentog søndag.

Præsident Donald Trump bliver af politiske modstandere beskyldt for at gå efter Kina i et forsøg på at aflede opmærksomheden fra den hjemlige kritik af hans egen håndtering af virussen.