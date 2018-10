Andrew Brunson sidder indespærret i Tyrkiet under anklager om at have været involveret i et militærkup i 2016.

Washington. Efter at have været indespærret i Tyrkiet i to år kan den amerikanske præst Andrew Brunson være tæt på at blive løsladt.

Det skriver det amerikanske nyhedsbureau AP. Mediet har talt med en anonym kilde, der er involveret i forhandlingerne om Brunson.

Brunson blev anholdt i Tyrkiet i oktober 2016. Han er beskyldt for at have støttet folk, der stod bag det fejlslagne militærkup i sommeren 2016.

Den 50-årige præst fra North Carolina deltager i en høring i Tyrkiet fredag.

Det er i forbindelse med den høring, at en mulig aftale om en løsladelse kan falde på plads, oplyser AP's kilde.

Heather Nauert, der er talsmand i USA's udenrigsministerium, siger, at hun håber, at Brunson snart går fri. Hun understreger dog, at hun ikke har kendskab til nogen aftale om præstens løsladelse.

Onsdag sagde udenrigsminister Mike Pompeo, at han er fortrøstningsfuld.

- Jeg er optimistisk, i forhold til at Brunson og hans kone kan vende tilbage til USA. Det er det rigtige at gøre (for Tyrkiet, red.), det er den menneskelige ting at gøre for Tyrkiet, lød det fra Pompeo.

Også de amerikanske medier NBC News og The Washington Post mener at vide, at en aftale om Brunson nærmer sig.

Vicepræsident Mike Pence siger torsdag, at han er håbefuld. Han kan dog ikke bekræfte, om der er indgået nogen aftale.

- Vi er håbefulde om, at Tyrkiet i forbindelse med høringen i morgen (fredag, red.) er villig til at løslade denne anstændige mand, der ikke er skyldig, og som med urette har været indespærret i flere år, siger Mike Pence ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Brunson var en af flere tusinde personer, der blev anholdt i Tyrkiet efter det fejlslagne militærkup imod præsident Recep Tayyip Erdogan.

Præsten mistænkes af Tyrkiet for at støtte den eksilerede muslimske lærde Fethullah Gülen, der i dag bor i USA.

Brunson sidder i husarrest i sit hjem i byen Izmir i Tyrkiet. Han risikerer 35 års fængsel, hvis han bliver kendt skyldig for de anklager, der er fremsat imod ham. Hans advokater siger, at anklagerne er ubegrundede.

/ritzau/