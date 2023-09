»Jeg er knust.«

Den demokratiske politiker Jennifer Wexton var hudløs ærlig, da hun mandag afslørede, at hun ikke søger genvalg til Kongressen.

Den 55-årige amerikanske politiker har siddet i Repræsentanternes Hus siden 2019, men nu er det altså snart endegyldigt slut, understreger hun ifølge flere amerikanske medier.

Og årsagen er lige så hjerteskærende, som den er definitiv:

Jennifer Wexton er nemlig syg. Meget syg endda.

I foråret afslørede hun, at hun på trods af en Parkinson-diagnose havde til hensigt at fortsætte i jobbet.

Nu viser det sig imidlertid, at det er værre end først antaget, skriver blandt andre CNN og New York Post.

Wexton lider nemlig af den sjældne sygdom progressiv supranukleær paresee (PSP). Selv beskriver hun tilstanden som »Parkinson på steroider.«

»Jeg er knust over at måtte opgive noget, som jeg har elsket efter at have tjent mit lokalområde så længe,« siger hun i en udtalelse.

Her understreger hun også, at hun nu vil prioritere at tilbringe tid med sin familie.

I begyndelsen af sygdomsforløbet ligner Parkinsons og PSP hinanden, men patienter med PSP får ofte parkinsonlignende symptomer i værre grad, som eksempelvis rysten, stivhed og tale- og synkeproblemer.

»Jeg skal dø, og det er ikke fair,« siger Jennifer Wexton til The Washington Post.