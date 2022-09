Lyt til artiklen

En af Trumps mest dedikerede støtter bliver i øjeblikket efterforsket af politiet, fordi han har haft et forhold til en 17-årig pige.

Det drejer sig om den 40-årige Matt Gaetz, som er medlem af Kongressen for republikanerne.

Nu er det kommet frem, at han ihærdigt har forsøgt at undgå et retligt efterspil ved at bede Donald Trump om at benåde ham, skriver dagbladet.no.

En af Trumps tidligere medarbejdere i Det Hvide Hus ved navn Johnny McEntee er blevet afhørt af en kongreskomité, som undersøger det dødelige angreb på Kongressen, der fandt sted 6. januar, 2021.

Under afhøringen har Johnny McEntee fortalt, hvordan han havde et kort møde med Matt Gaetz.

»Gaetz fortalte, at de havde startet en efterforskning af ham. Han fastholdt, at han ikke havde gjort noget galt, men at de forsøgte at gøre hans liv til et helvede, og at det derfor ville være dejligt, hvis præsidenten kunne give ham en benådning,« forklarer Johnny McEntee.

Ifølge ham skulle Matt Gaetz også have bedt Trumps daværende stabschef Mark Meadows om en benådning.

I marts 2021 skrev den amerikanske avis The New York Times, at Matt Gaetz blev efterforsket af politiet, fordi han havde haft et forhold til en 17-årig pige.

Gaetz havde betalt pigen for at krydse delstatsgrænser, så han kunne have sex med hende, og ifølge amerikansk lovgivning, kan det være et brud på de føderale love omhandlende menneskehandel.

Efterforskningen mod en af Trumps mest profilerede allierede begyndte i de sidste måneder af Trumps regeringsperiode.

Matt Gaetz har afvist alle anklager, og Trump selv har nægtet, at Matt Gaetz nogensinde har spurgt ham om en benådning.