Eunice Dwumfour blev kun 30 år.

Onsdag blev hun brutalt myrdet foran sit hjem i byen Sayreville i New Jersey i USA på en måde, som lignede en likvidering.

Den republikanske lokalpolitiker sad i sin bil omkring klokken 19.30 lokal tid, da en ukendt gerningsmand skød og dræbte hende på klos hold med flere skud.

Det skriver CNN, The New York Times og New York Post.

Ifølge sidstnævnte var Dwumfour alene med en datter på 11 år, men blev for nylig gift med en præst fra hjemlandet Nigeria.

Umiddelbart kan politiet ikke se noget motiv til drabet.

Eunice Dwumfour var i gang med sin første periode som lokalpolitiker i Sayreville i delstaten New Jersey syd for storbyen New York.

Borgmesteren i byen, Victoria Kilpatrick, er »chokeret og ulykkelig« over dødsfaldet.

The vehicle of Councilwoman Eunice Dwumfour, who was shot and killed while driving, is seen on a tow truck in Sayreville, New Jersey, U.S. February 2, 2023

»Hun blev taget fra os i en afskyelig kriminel handling,« siger hun til CNN:

»Udover hendes dedikation til vores samfund, kan jeg fortælle, at hun var en kvinde med dyb tro, som arbejdede hårdt på at integrere sin stærke kristne tro i sit daglige liv som person og samfundsleder.«

»Ret personligt kan jeg ikke i tilstrækkelig grad udtrykke min følelse af sorg over tabet af en ven.«