Rudy Giuliani, den tidligere advokat for Donald Trump, har fået ransaget sin New York-lejlighed af amerikansk politi.

Ransagningen er sket onsdag eftermiddag lokal tid.

Det skriver New York Times og CNN.

Ifølge førstnævnte medie er også Giulianis kontor blevet ransaget.

Rudy Giuliani. Foto: REGIS DUVIGNAU

Rudy Giuliani bliver i øjeblikket efterforsket for sine forretninger, økonomi og forretningsforbindelser i Ukraine – blandt andet om, hvorvidt han har udført ulovligt arbejde for ukrainske embedsmænd.

Den tidligere præsident Donald Trump har tidligere været beskyldt for at have presset ukrainske ledere til at undersøge nuværende præsident Joe Biden og hans søn, Hunter Biden, forud for det amerikanske valg sidste år.

Gjorde de ikke det, ville Trump fryse militær støtte til Ukraine, lød beskyldningerne.

Donald Trump var i rigsretten for sagen, men blev frikendt.

Rudy Giuliani skulle også have haft en rolle i sagen, hvilket har relation til ransagningen og som altså undersøges, skriver CNN.

Giuliani, der også tidligere har været borgmester i New York, er ikke sigtet og benægter anklagerne imod sig. Han har dog tidligere erkendt, at han var med til at få Marie Yovanovitch fjernet fra posten som amerikansk ambassadør i Ukraine i 2019.

Han mente, at Yovanovitch blokerede for undersøgelser af Joe og Hunter Biden.

Giulianis advokat, Bob Costello, bekræfter over for Reuters, at ransagningen har fundet sted.

Ifølge CNN har efterforskere forsøgt at få tilladelse til en ransagning af Rudy Giuliani siden 2019. Det ville i så fald kræve en tilladelse fra det amerikanske justistsministerium.

Ransagningen har primært handlet om at sikre sig adgang til Giulianis elektroniske apparater.