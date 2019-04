Mistanken var rettet mod, at der var våben i hjemmet, men en ransagning senere havde man både fundet stoffer og to børn låst inde i bure.

Det skete i det nordlige Californien i USA, hvor man valgte at anholde de to beboere i ejendommen.

Det drejer sig om parret Ramon Zendejas og Marcadies Williams, som begge er 25 år gamle. Det skriver ABCNews.

Betjente havde fundet patronhylstre på parrets grund og derfor bedt om en ransagningskendelse på baggrund af mistanke om våben i huset.

Ramon Zendejas er stadig i arresten.

Og det var i forbindelse med den ransagning, at detektiverne blev chokerede.

Da de undersøgte hjemmet, kunne de nemlig se to små drenge, som var lukket inde bag træmmer, der fungerede som sikrede bure.

»Det er min forståelse, at de havde problemer med at holde sig i deres krybber. Børnene kunne kravle ud.«

»Det er bare spekulation, men jeg vil formode, at de forsøgte at holde dem væk fra de forskellige ting, der var i huset,« siger Modoc County-sheriffen Tex Dowdy ifølge ABC.

Marcadies Williams er blevet løsladt.

Det var nemlig ikke et ganske almindeligt hjem, som de to små drenge, der også er tvillinger, boede i.

»I forbindelse med ransagningen fandt man tre pistoler, ammunition, spor af et hash-olie-laboratorium, meth og to små drenge i separate krybber sat oven på hinanden og sat fast til væggen som hundekasser,« forklarer sheriffens kontor i en pressemeddelelse.

Børnene så ikke ud til at have været udsat for vold, og de var også sunde at se på, da de blev fundet.

De er nu blevet fjernet af myndighederne, der tager sig af børn. Ramon Zendejas og Marcadies Williams blev begge anholdt, men det er kun førstnævnte, der stadig ikke er blevet løsladt.