Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En nyhedsvært fra Detoit blev myrdet fredag ​​i Chesterfield Township, Michigan.

57-årige Jim Matthews blev fundet dræbt i sit eget hjem.

Matthews 35-årige kæreste og deres to børn på 5 og 10 år blev indlagt i hændelsen sammen med en 54-årige mordmistænkt, som uden held havde forsøgt at dræbe sig selv, rapporterede Detroit Free Press.

Den formodede morder var en hyppig gæst i Matthews' hjem og var blevet inviteret indenfor få timer før det foruroligende angreb, som skete omkring middagstid.

Den sårede kvinde var i stand til at undslippe huset med den 5-årige pige og få fat på en bilist for at ringe til politiet, sagde embedsmænd på en pressekonference.

Hun blev bragt til hospitalet i kritisk tilstand, mens pigen var i stabil tilstand med uspecificerede kvæstelser, rapporterede forretningen.

Politiet ankom for at finde Matthews død og den tiårige dreng kritisk kvæstet i et skab, hvor han var bundet og havde flere markante sår, sagde politiet.

Den mistænkte befandt sig i kælderen og led af selvforskyldte sår og en overdosis af stoffer, ifølge artiklen. Han var i stabil tilstand og er sigtet.

Det var uklart, hvad der førte til angrebet, og efterforskningen er fortsat i gang.