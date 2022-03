Et amerikansk fly af typen US Osprey, blev fredag ​​aften meldt savnet syd for Bodø i Norge.

En besætning på fire var ude på træningsopgaver og skulle efter planen lande igen lige før klokken 18, bekræfter Hovedredningssentralen i Nordnorge over for VG.

»Vejrforholdene er udfordrende og forventes at blive værre i fremtiden,« siger pressechef Jan Eskild Severinsen i Hovedredningscentralen i Norge om eftersøgningsarbejdet.

Hovedredningscentret har det overordnede koordineringsansvar for alle sø-, luft- og landredningstjenester. De er ikke bekendt med nationaliteten af ​​de fire om bord på flyet.

Flyet var på træningstur i forbindelse med Cold Response-øvelsen, der afholdes af NATO-medlemslandene hvert andet år i Norge.

B.T. følger sagen.