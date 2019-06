Hun bliver kaldt Horror-moderen. Og nu skal hun i retten stå til ansvar for sine gerninger.

En mor til hele 15 børn fra staten New Mexico i USA bliver beskyldt for at have tortureret og slået nogle af sine børn, og hun har tvunget dem til at overvære, at hun kogte deres levende hundehvalpe.

En af de syv døtre har fortalt efterforskerne, hvordan Martha Crouch tog affære, efter en af familiens hunde fik hvalpe.

Moderen 'tog hvalpene og puttede dem ned i en gigantisk gryde og kogte dem – mens alle børnene så på', fremgår det af retsdokumenter.

Timothy Crouch er far til 15 børn. Foto: San Juan County Adult Detention Center Vis mere Timothy Crouch er far til 15 børn. Foto: San Juan County Adult Detention Center

Datteren på 17 år sagde, at det frygtelige scenarie udspillede sig den dag, at hendes hund - Pip - blev skudt og dræbt af hendes mor. Det skriver New York Post og Washington Times.

Det hele begyndte at komme for dagens lys, da en af de otte sønner, der nu er voksen, blev anholdt for et overfald med et dødbringende våben.

Siden den dag har New Mexicos ungdoms og familiedepartement modtaget hundredvis af klager over Martha Crouch og hendes mand, Timothy, fra de sociale myndigheder i stater som Alaska, Kansas, Missouri og Montana.

»Det er en efterforskning, der stadig er i gang, og den vil tage noget tid,« siger sheriffens talsmand, Jayme Harcrow, i San Juan County til Farmington Daily Times.

Efterforskerne har fundet beviser på, at nogle af børnene ikke kom i skole. De fik ikke mad nok, og familien flyttede, så snart politiet eller socialarbejdere begyndte at interessere sig for dem.

En af teenagedøtrene fortæller, at moderen slog hende, efter hun fortalte hende, at hun var træt af, at hun og hendes søskende ikke fik nogen undervisning. Hun troede med at ringe til de sociale myndigheder.

Mishandlingen blev så slem, at to af hendes ældre søskende hentede hende fra New Mexico og flyttede hende til Arizona for hendes sikkerheds skyld.

En anden datter fortalte, at hun blev gravid som 14-årig, og at moderen slog hende, indtil hun aborterede.

En af de otte sønner sagde, at han blev 'slået, skudt og stukket ned, kørt over af sine forældre'. Han havde forøvrigt stadig kugler i armen, efter at hans mor skød ham med et haglgevær.

Den 53-årige Martha Crouch blev anholdt i mandags og sigtet for børnemishandling og ekstrem behandling af dyr.

Hendes mand, den 57-årige Timothy Crouch, er sigtet for at modvirke efterforskningen.