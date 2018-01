Øverst ses en trailer fra HBO, der står bag filmen om den amerikanske mors livlange hemmelighed, der i sidste ende kostede hende livet: ’Mommy Dead and Dearest’ (Mor død og kær, red.)

Den amerikanske kvinde Gypsy Rose Blanchard, der sidder fængslet for drabet på sin mor, taler nu ud om, hvordan drabet fandt sted.

Blanchard, der er fra Springfield i Missouri, og som er i gang med at afsone 10 års fængsel for uagtsomt manddrab på moderen, fortæller til ABC News-programmet 20/20, at hun engang forsøgte at flygte - men at hendes mor »bandt hende til sengen« med håndjern og en hundesnor.

»Jeg forstår stadig ikke, hvordan nogen mor kan gøre det mod sit barn,« fortæller hun i interviewet.

Moderen tvang hende til at sidde i kørestol og lade som om, hun var terminalpatient. Alligevel overvejede hun aldrig at forlade kørestolen i offentligheden, hvilket jo ellers ville udstille moderens fupnummer.

»Det tænkte jeg ærligt talt ikke over,« siger hun i interviewet ifølge amerikanske People.

Moderen, Dee Dee Blachard, led af Münchausen-by-proxy og havde konstrueret løgnehistorien om datteren for at få opmærksomhed omkring sig selv. Omverdenen accepterede historien om datteren, som gik på, at hun led af en spiseforstyrrelse, leukæmi og andre lidelser.

Moderen tvang hende til at undergå diverse overflødige operationer, blandt andet fik hun fjernet sin spytkirtel. Hendes hår blev barberet af, så det lignede, at hun led af leukæmi, ligesom hun fik medicin.

Efter orkanen Katrina blev mor og datter kendt viden om, fordi de mistede alt. Flere kendte besøgte dem, de fik en tur i Disney World og et nyt hus, som var doneret af organisationen Habitat for Humanity.

Efter at Dee Dee blev fundet død i en blodpøl i sit hjem, satte politiet jagten ind på Gypsy Rose. Hun blev fundet 600 mil væk i Winsconsin. Her gik det op for politiet, at hun i virkeligheden var en velfungerende 23-årig, der sammen med sin kæreste, Nicholas Godejohn, havde planlagt mordet. Det var Gypsy Rose, der var hjernen bag drabet, har han dog fortalt.

I interviewet beskriver hun den aften.

»Nicholas og jeg kaldte det plan B. Jeg var ved at være desperat,« fortæller hun videre ifølge australske News.com.au.

Anklagemyndigheden mener, at han udførte drabet, som fandt sted med kniv, mens Dee Dee Blanchard lå i sengen. Den udlægning bekræfter Gyspy Rose Blanchard.

»Jeg skrev en besked til ham, da min mor var gået i seng. Jeg lukkede ham ind i huset. Der var plastichandsker ved døren. Han var iført en hættetrøje, mørke bukser og en t-shirt med onde klovne på.«

Imens gemte Gypsy Rose sig på badeværelset. Det havde kæresten opfordret hende til. Selv om hun havde dækket sine ører til, kunne hun stadig høre moderen skrige.

»Hun skreg og kaldte på mig tre eller fire gange. Jeg havde lyst til at komme hende til undsætning, men jeg var så bange. Det var som om min krop ikke kunne bevæge sig. Pludselig blev alt stille,« siger hun.

I dag angrer hun.

»Jeg håber, at hun, uanset hvor hun nu er, stadig elsker mig på en eller anden måde. Og jeg ønsker, hun skal vide, at jeg er ked af det. Jeg er ked af det.«

Nu føler hun dog, at hun lever et frit liv - selv om hun lever i fængslet.

»Før kunne jeg ikke gå, spise eller ses med venner. Jeg kunne ikke gå udenfor. Nu kan jeg leve et normalt liv,« siger hun.

Kæresten afventer i øjeblikket, at retssagen mod ham går i gang.