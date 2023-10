Den palæstinensiske terrororganisation Hamas har fredag løsladt de to første gidsler fra Gaza.

Amerikanske Judith Raanan og hendes 18-årige teenagedatter, Natalie, var på det, der skulle have været et fredeligt familiebesøg i Israel, da landet den 7. oktober blev angrebet af væbnede krigere.

Ifølge lokale kilder blev godt 200 mennesker kidnappet – herunder de to amerikanske kvinder, der kommer fra Chicago.

De var på besøg i kibbutzen Nahal Oz.

Efter godt to uger kan den israelske regering ifølge flere medier nu bekræfte, at de er blevet løsladt.

Omkring klokken 21 blev de således modtaget af israelske myndigheder på grænsen mellem Gaza og Israel, beretter Times of Israels politiske korrespondent.

Gal Hirsch, the director of the kidnapped and missing persons, together with the IDF and the security forces, received them at the border of the Gaza Strip, and at the moment they are on their way to a meeting point at a military base in the center of the israel pic.twitter.com/yWQD1DLwnA — ‏Tal Schneider טל שניידר تال شنايدر (@talschneider) October 20, 2023

En talsperson for Hamas, Abu Ubaida, har ifølge The Guardian udtalt, at valget om at løslade dem er truffet efter mægling med myndigheder i Qatar »af humanitære årsager og for at bevise overfor amerikanerne og verden at påstandene fra Biden (USAs præsident, red.) og hans fascistiske administration er forkerte.«

Løsladelsen kommer, efter Israels militær i flere dage har varslet en omfattende landinvasion af Gaza med det formål at udrydde Hamas, der har kontrollen med landet og for nylig eskalerede den igangværende konflikt til nye højder.

Ifølge The Guardian har USAs regering lagt pres på Israel for at udskyde invasionen, mens man vinder tid til at forhandle de resterende gidsler hjem.

Den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, bemærker fredag, at der fortsat er »10 yderligere amerikanere, der ikke er blevet gjort rede for« i den igangværende konflikt.

»Vi ved, at nogle af dem bliver holdt som gidsler af Hamas sammen med anslået 200 andre i Gaza,« siger han ifølge The Guardian og tilføjer, at der blandt de mange gidsler også er kvinder, børn og ældre fra mange nationer.

Fredag kom det frem, at en 69-årig dansk statsborger formentlig også er iblandt de tilfangetagne.

Israel vurderer, at størstedelen af gidslerne fortsat er i live.

De væbnede styrker fra palæstinensiske Hamas dræbte ifølge Reuters omkring 1400 mennesker, da de brød ind i Israel den 7. oktober. Herunder flere unge mennesker til en musikfestival samt børn og spædbørn.

Israel har indtil videre svaret igen med massive bombninger af Gaza-striben og har samtidig svoret at ville tilintetgøre Hamas.