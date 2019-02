En forfærdelig tragedie udspillede sig mandag lokal tid i den amerikanske delstat Pennsylvania.

En 45-årig kvinde og hendes 19-årige datter er anholdt for at have dræbt fem kvindelige familiemedlemmer.

»Det er en forfærdelig tragedie.«

Sådan siger distriktsanklager Matthew Weintraub til CNN om drabene, der fandt sted i de anholdtes lejlighed i byen Morrisville.

Det er i denne opgang, der torsdag eftermiddag blev fundet fem lig

De fem dræbte blev fundet i et af lejlighedens to værelser. De afdøde er alle fem i familie med de to kvinder, der er anholdt i sagen.

Der er tale om to af den 45-årige kvindes egne børn, hendes søster og søsterens ni-årige tvillingedøtre.

Distriktsanklager Matthew Weintraub udtaler til CNN, at alle er i dyb sorg over den forfærdelige tragedie.

»Jeg har talt med familier til alle fem dræbte, og vi er alle knuste. Jeg ville ønske, jeg havde bedre nyheder at dele, men det er vigtigt. Så vi vil gøre det klart, så alle ved, at dem, der står bag disse grusomme handlinger nu er i politiets varetægt, og de vil komme til at betale for deres forbrydelser,« siger han.