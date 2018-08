En mor i den amerikanske stat Florida har fået en glædelig besked. Hun har modtaget et brev fra sin datter, som ellers forsvandt sporløst for fem år siden.

Den nu 19-årige Emily Wynell Paul forlod sit hjem i Southport den 13. april 2013. Dengang var hun 14 år, ifølge sherifkontoret i Bay County.

Alt, hvad hun efterlod i hjemmet, var en kort besked på papir, der forklarede, at hun ville væk.

Emilys mor, Pam Massimiani, delte den glade nyhed på de sociale medier torsdag. Hun har modtaget et brev, og på baggrund af ordlyden tror hun, at det er fra hendes datter. Det skriver Fox News.

»Jeg er temmelig sikker på, at det er fra hende,« fortæller Pam Massimiani til avisen Panama City News Herald.

Hun vil ikke afsløre, hvad der står i brevet, men håber at høre mere fra sin genfundne datter.

Også hos politiet i Bay County er sheriffen Tommy Ford optimistisk. Han føler, at der er 'en temmelig god fornemmelse for', at brevet virkelig kommer fra den forsvundne datter.

Emily havde researchet grundigt online om, hvordan man kunne stikke af hjemmefra med succes. Det slog politiet fast allerede for fem år siden.

Hun havde blandt andet taget en spillekonsol til Xbox med, og hun havde ikke været på Facebook, efter hun forlod sit hjem.