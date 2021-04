Stormløbet mod USA's kongres har øget fokus på, om der gemmer sig terrortrusler i USA's sikkerhedsvæsen.

Det amerikanske ministerium for indenlandsk sikkerhed (Department of Homeland Security) vil undersøge, om der gemmer sig potentielle terrortrusler i egne rækker.

Det oplyser myndigheden mandag.

Ministeriet står for opgaver med at varetage USA's nationale sikkerhed.

Minister for indenlandsk sikkerhed Alejandro Mayorkas oplyser ikke, hvad der har sat gang i den interne undersøgelse.

Men han henviser til, at stormløbet mod USA's kongres 6. januar gjorde det tydeligt, at USA står over for en reel trussel fra ekstremister bosat i landet.

Under stormløbet trængte hundredvis af daværende præsident Donald Trumps tilhængere ind i kongresbygningen. Det er siden kommet frem, at flere af dem var medlemmer af ekstremistiske grupper på den yderste højrefløj.

Fem personer mistede livet under optøjerne. Deriblandt en politibetjent.

Blandt de personer, som trængte ind i Kongressen, var også tilhængere af konspirationsteorien QAnon.

Derfor har der i USA været et stort fokus på ekstremisme inden for landets grænser siden angrebet.

Da USA's præsident, Joe Biden, tidligere på måneden fremsatte sit første forslag til en ny finanslov, opfordrede han blandt andet til, at der skal sættes penge af til at undersøge potentielle terrortrusler i USA's sikkerhedsvæsen og efterretningstjenester.

Det amerikanske militær står også overfor bekymringer om, at det huser flere personer med ekstremistiske holdninger. Det drejer sig blandt andet om folk, der ønsker hvidt overherredømme i USA.

Bekymringerne er vokset, efter at det er blevet bevist, at flere tidligere og nuværende medlemmer af militæret deltog i stormløbet 6. januar.

Alejandro Mayorkas siger i en udtalelse mandag, at "voldelig ekstremisme inden for landets grænser udgør den mest farlige terrorrelaterede trussel mod vores land i dag".

Det oplyses ikke, hvornår undersøgelsen i Homeland Security ventes at være færdig.

/ritzau/Reuters