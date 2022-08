Lyt til artiklen

Han er multimillionær i amerikanske dollar – og så er han tandlæge. Men nu risikerer han dødsstraf, hvis dommeren vælger rettens hårdeste straf.

Manden, der kommer fra delstaten Pennsylvania i USA, er nemlig kendt skyldig i drabet på sin kone, som han skød på en afrikansk safaritur for næsten seks år siden.

En jury fandt den 67-årige Lawrence Rudolph skyldig i at have skudt sin kone gennem 34 år, Bianca Rudolph. Det skriver New York Post.

Kendelsen faldt efter en tre uger lang retssag i retten i Denver, Colorado.

Bianca Finizio Rudolph (i midten) blev skudt af sin mand, Lawrence Rudolph. Foto: Facebook

Han er også kendt skyldig i postsvindel. Det fik han for at have hævet sin kones forsikringssum på 35 millioner kroner.

Hendes død i oktober 2016 var ifølge ham en ulykke.

Men juryen holdt med anklagerne, som sagde, at Lawrence Rudolph havde dræbt sin kone med koldt blod.

Det var en del af planen, så han kunne få fingre i forsikringssummen og starte et nyt liv med sin elskerinde gennem 20 år.

Ifølge politiet skød og dræbte Lawrence Rudolph sin kone Bianca Finizio Rudolph under en jagttur til Zambia i Afrika. Foto: Larry Rudolph / Facebook

Han afslørede faktisk sig selv for mordet, der skete den 11. oktober 2016 i Zambia.

Flere år senere blev han hørt råbe 'jeg dræbte min forbandede kone på grund af dig' under et skænderi med elskerinden Lori Milliron, mens de var ude at spise middag på en restaurant.

Han hævdede under retssagen, at han var uskyldig. Konen havde skudt sig selv i brystkassen, mens hun pakkede haglgeværet ned. Han selv havde været i badeværelset, hævdede han.

Den historie holdt ikke vand. Skuddet kunne ikke være gået af, hvis hun selv havde trykket på aftrækkeren.

Sønnen forrest til venstre og datteren bagest til højre til millionærtandlægen Lawrence Rudolph på vej ind i retten i Denver, USA. Foto: David Zalubowski

Anklagerne kom nemlig med beviser for, at skuddet blev affyret på mellem 60 og 105 centimeters afstand.

Konens skæbne blev tilsyneladende beseglet, da hun bad om mere magt over parrets finanser. Og hun krævede også, at elskerinden, Lori Milliron, blev fyret.

Milliron var chef for Lawrence Rudolphs franchise i Pittsburghområet, og hun blev medskyldig i drabet, efter det var sket. Anklagerne beskyldte hende for at lyve over for juryen om sit forhold til Rudolph.

Lawrence Rudolph kan se frem til at tilbringe resten af sit liv i fængsel – eller en dødsstraf.