Et føderalt søgsmål er blevet anlagt mod den amerikanske milliardær Leon Black.

Her anklages han af en kvinde i slut 30erne for at have voldtaget hende som 16-årig i Jeffrey Epsteins hus på Manhattan.

Det skriver NBC News.

Ifølge sagsanlægget påstår den nu voksne kvinde, der er født med Downs syndrom og autisme, at en voldtægt fandt sted tilbage i 2002, hvor hun var ved at forberede en massage på Leon Black.

Her skulle den amerikanske milliardær angiveligt have holdt hende fast og penetreret hende med sexlegetøj, der efterlod hende blødende.

Ifølge NBC News indgav kvinden søgsmålet ved den amerikanske distriktsdomstol i det sydlige New York, hvor hun i søgsmålet også hævder at være blev solgt i menneskehandel til Jeffrey Epstein og Ghislaine Maxwell.

Kvinden hævder i sagsanlægget, at hun efter voldtægten blev fundet af Jeffrey Epstein, der angiveligt nægtede at lade hende blive tilset af en læge.

Leon Black har gennem sin advokat nægtet alle anklager og hævder, at advokatfirmaet bag søgsmålet, Wigdor LLP, har en vendetta mod ham.

»Dette er ondskabsfulde og æreskrænkende løgne, der maskeres som påstande. De er fremsat af Wigdors advokatfirma med vilje som et led i firmaets vendetta i mod Black for at have succesfuldt forsvaret sig selv gennem de sidste to år,« siger Susan Estrich, Leon Blacks advokat, til CNBC og fortsætter:

»Disse påstande om en hændelse, der fandt sted for 20 år siden, er helt og aldeles opdigtede, ubekræftede og overtræder forældelsesfristen.«

Den amerikanske milliardær Leon Black har tidligere benægtet anklager om seksuelt misbrug – og det er heller ikke første gang han sættes i forbindelse med Jeffrey Epstein.

I november sidste år blev Leon Black anklaget af en kvinde for at have voldtaget hende tilbage i 2002 hjemme hos Epstain. Denne anklage blev i maj afvist af retten i New York.

Jeffrey Epstein blev som bekendt anholdt og tiltalt for at have begået menneskehandling med mindreårige piger i 2019.

Han døde i august samme år i sin fængselscelle, inden sagen nåede at komme for retten.

Ghislaine Maxwell blev i juni sidste år idømt 20 års fængsel for handel med mindreårige piger.