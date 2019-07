Syv amerikanere er omkommet i flystyrt i Bahamas. Herunder en mine-milliardær fra West Virginia.

En helikopter med syv amerikanere om bord er styrtet ned i Bahamas. Alle personer om bord er omkommet.

Det oplyser politiet i den caribiske østat i en pressemeddelelse natten til fredag dansk tid.

Helikopteren blev meldt savnet, kort efter at den var lettet fra øen Big Grand Cay, oplyser politiet.

De lokale myndigheder har efterfølgende fundet helikopteren omkring tre kilometer fra øens kyst.

Politiet har identificeret de omkomne som fire kvinder og tre mænd, men kommer ikke med yderligere detaljer om de omkomnes identitet.

Avisen The Register-Herald citerer guvernøren i West Virginia, Jim Justice, for at sige, at en af de dræbte er milliardæren Chris Cline fra den amerikanske delstat.

Han beskrives i avisen som "mine-entreprenør", "kul-matador" og "velgører i det sydlige West Virginia".

- West Virginia har mistet en superstjerne, uden tvivl, siger guvernøren ifølge The Register-Herald.

- En gavmild og god mand. Jeg elsker ham med hele min sjæl. Som guvernør vil jeg sige, at vi har mistet en god indbygger i West Virginia, siger Jim Justice.

Guvernøren understreger over for avisen, at han ikke officielt kan identificere andre om bord på den nedstyrtede helikopter.

På Twitter skriver guvernøren desuden, at Chris Cline var en "meget nær ven".

Årsagen til helikopterulykken er fortsat ukendt. Politiet i Bahamas har igangsat en efterforskning af sagen.

Chris Cline begyndte ifølge det amerikanske magasin Forbes at arbejde i kulminer som 15-årig.

Omkring år 2000 begyndte han at opkøbe kulreserver i Illinois, fordi han troede på, at den teknologiske udvikling ville gøre kul til en renere energikilde i fremtiden.

I 2017 åbnede han en mine i Nova Scotia, og havde ifølge Forbes desuden planer om at åbne endnu en i det vestlige Canada.

/ritzau/AP