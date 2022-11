Lyt til artiklen

Atomvåben og Rusland er to ord, der er gået i hånd den seneste tid med Vladimir Putins trusler om at tage de voldsomme våben i brug.

Men Rusland er langt fra den eneste nation, som har store atommuskler at spille med.

Kina har i den grad også fart på deres atomprogram, og det er i sådan en grad, at USA nu slår alarm. Helt specifikt er det den øverste chef for USAs strategiske enhed, flådeadmiral Charles Richard, som står for landets atomprogram, der advarer om, at Kina udvikler atomvåben meget hurtigere end USA.

Det skriver CNN.

»Når jeg vurderer os i forhold til Kina, så synker skibet langsomt, da de (Kina, red.) grundlæggende bruger mere kapacitet på feltet, end vi gør,« fortalte han på en konference og fortsatte:

»Hvis kurverne fortsætter sådan, er det ligegyldigt, hvor gode vores operationsplaner, befalingsmænd eller styrker er – vi kommer ikke til at have nok af dem. Og det er et kortsigtet problem.«

Admiralen er dog ikke ene om bekymringerne, da også præsident Joe Bidens administration flere gange har omtalt Kina som USAs primære globale konkurrent, og i en række dokumenter om USAs militær, som blev fremlagt i slutningen af oktober, blev der advaret om udviklingen af Kinas militær og atomprogram.