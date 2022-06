Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Et medlem af Repræsentanternes Hus for det Republikanske Parti er kommet i gevaldig modvind de seneste dage.

Det er sket, efter en række overvågningsbilleder er blevet offentliggjort fra dagen før stormløbet på Kongressen.

Og i disse dage pågår der et stykke verdenshistorie i USA.

Komitéen, der skal undersøge, hvad der præcis satte gang i stormløbet på Kongressen i 2021, er i fuld gang med sine høringer og fremlæggelse af beviser.

Og hver dag, komitéen har sine høringer, kommer der nye, opsigtsvækkende beviser frem.

Blandt de seneste finder man et republikansk medlem af Repræsentanternes Hus fra Georgia ved navn Barry Loudermilk i centrum.

Der har nemlig længe været historier om, at republikanske politikere skulle have givet rundture i og omkring Kongresbygningen dagen før stormløbet. Også steder, turister normalt ikke kommer.

Og her er Barry Loudermilk angiveligt en af de politikere.

Overvågningsbilleder fra et tjekpoint. Vis mere Overvågningsbilleder fra et tjekpoint.

Selv har Loudermilk nægtet.

Og han har fået chefen for Kongressens politi til at lave en skrivelse, hvor det afvises, at Loudermilk skal have vist personer rundt lyssky steder i Kongressen.

I stedet, skriver politichefen, har man beviser på, at Loudermilk viste en gruppe rundt i de nærliggende kontorbygninger, som ligger ikke langt fra kongresbygningen.

Selv skrev Loudermilk på Twitter:

»BREAKING: Sandheden vil altid vinde. Som jeg har sagt siden, at 6. Januar Komitéen kom med deres grundløse beskyldninger om mig til medierne, jeg gav aldrig en guidet tur i Kongressen 5. januar 2021.«

Men så er der pludselig dukket billeder op, som sætter både Loudermilk og politichefens udtalelser i et sært lys.

For onsdag kunne komitéen offentliggøre overvågningsbilleder af Loudermilk og en gruppe besøgende i netop Kongres-komplekset.

Flere billeder i den offentliggjorte video viser sågar personer fra gruppen tage billeder af trappeopgange og sikkerhedsstationer. Og som flere påpeger på sociale medier; hvilke turister tager billeder af trappeopgange?

Overvågningsbillede fra Kongres Politiet. Vis mere Overvågningsbillede fra Kongres Politiet.

For det er nemlig spørgsmålet, det hele drejer sig om.

Mindst en af de personer, Loudermilk havde med på den noget specielle rundvisning i undergrundskorridorer i Kongres-komplekset 5. januar 2021, var at finde ved demonstrationen dagen efter, som første til stormen på Kongressen.

Og her skal den person, ifølge komitéen, have optaget en video, hvor vedkommende nævnte flere prominente medlemmer af Kongressen.

»Det er ikke muligt at undslippe Pelosi, Schumer, Nadler, vi kommer efter jer,« lød det fra personen med henvisning til tre topdemokrater.

Hvad de nye billeder kommer til at betyde for Barry Loudermilk står ikke klart. Og det er slet ikke sikkert, at det kommer til at få nogen betydning.

For det kan sagtens være, at det sidste blot er et pudsigt sammenfald.

Men lige nu ser det ikke alt for heldigt ud for det republikanske medlem af Kongressen.

Og som en af republikanernes ærkefjender i Kongressen i form af det demokratiske medlem af Repræsentanternes Hus Alexander Ocasio-Cortez skrev på Twitter onsdag:

»Repræsentant Loudermilk gav denne udtalelse i går (14. juni 2022, red.): 'Jeg gav aldrig en tur på Kongres-området den 5. januar 2021.' Her til morgen (15. juni 2022, red.) blev disse billeder udgivet. Dateret 5. januar 2021.«