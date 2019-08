Der er delte meninger om Donald Trumps statsbesøg i Danmark. Men det amerikanske blad Vanity Fair er optimistisk. Det mener nemlig, at præsident Trump og dronning Margrethe har noget vigtigt tilfælles.

»De elske begge to gyldne og guldbelagte ting,« skriver Vanity Fair-journalisten Erin Vanderhoof således i en artikel med overskriften: 'Har Donald Trump overhovedet nogen chance for at charmere den danske kongefamilie?'.

Og det mener Erin Vanderhoof tydeligvis, at han har.

»Hvis Trump kan charmere en royal person i Europa, så er det dronning Margrethe II. De elsker begge guldbelagte ting. Hvert år - lige efter nytår - kører dronning Margrethe rundt i København i en guldkaret med militær eskorte. Donald Trump elsker alt royalt. Hvis man ikke vidste bedre, skulle man tro, at Trump selv ønsker at være royal,« skriver Vanderhoof i Vanity Fair.

Ifølge Vanity Fair drømmer Donald Trump selv om at være royal.

Efter Bill Clintons officielle statsbesøg i 1997 fulgte George W. Bush og hans kone Laura Bush i 2005. I 2009 var Barack og Michelle Obama også i København til klimakonference. Besøget var dog ikke et officielt statsbesøg, og Barack Obama måtte derfor nøjes med et lynvisit hos dronning Margrethe og en hurtig rundvisning på biblioteket på Christiansborg.

Når Donald og Melania Trump besøger Danmark 2. og 3. september, vil de ifølge Vanity Fair nok ikke tage til takke med et royalt håndtryk og et lynvisit på et bibliotek.

Og nøglen til dansk-amerikansk succes er ifølge Erin Vanderhoof ikke bare dronning Margrethes og Trumps fælles interesse for guldbelagte godter.

»Den unge generation af danske royale er i historisk perspektiv meget interesserede i USA. Kronprins Frederik studerede ved Harvard University i 1992, og hans hustru, kronprinsesse Mary gik flere år i skole i Houston, Texas. Ved flere lejligheder har kronprins Frederik bevist, at han er rimelig svær at skubbe ud af balance, som da han under et besøg i Australien ikke kunne købe alkohol, fordi han ikke havde medbragt identifikation. Og denne evne kan vise sig at være en stor fordel, når det drejer sig om at komme godt ud af det med Donald Trump,« skriver Erin Vanderhoof i Vanity Fair.

Kronprins Frederik og Prinsesse Mary er også en del af nøglen til et succesfuldt Trump-besøg. Det skriver det amerikanske blad Vanity Fair.

Der er endnu ikke offentliggjort et officielt program for Trumps besøg i Danmark. Men ifølge Vanity Fair vil det være en god idé at rulle den helt store røde løber ud.

Donald Trump elskede således den gigantiske militærparade i Frankrig. Og han kunne ikke få nok af Saudi-Arabiens kæmpefest - inklusive den mystiske, selvlysende kugle, som alle lagde hånden på.

Donald Trump vil være den første siddende amerikanske præsident i et årti, der besøger Danmark.

Og i den mere pinagtige afdeling antyder Erin Vanderhoof og Vanity Fair, at kongehusets interne og måske lidt realityshow-agtige skænderier også kan vække præsidentens interesse.

»I 2017 annoncerede dronning Margrethes ægtemand, prins Henrik, at han i hvert fald ikke ville begraves ved siden af Dronningen på det allerede planlagte sted. Prinsen var stadig vred over det faktum, at han kunne få den officielle titel som konge. Han fastholdt, at der var tale om kønsdiskrimination. Efter sin død i februar 2018 overraskede prinsen dog alle med romantiske blomsterarrangementer på kirkens gulv,« skriver Vanity Fair-journalisten.

Og Vanderhhof slutter sin artikel:

»Standarden for et succesfuldt internationalt besøg for Trump er dog temmelig lav. Og hvis den danske kongefamilie blot lever op til sit ry for store, flotte fester, så vil de få en stor fan i Donald Trump.«