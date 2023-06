Amerikanere betaler en højere pris for medicinalprodukter end noget andet lands borgere, men ny lovgivning, som skal nedbringe priserne, møder modstand.

Således rapporterer Reuters, at den amerikanske medicinalgigant Merck tirsdag har indledt søgsmål mod præsident Joe Bidens administration.

Det skyldes utilfredshed med en lov, som står til at træde i kraft i 2026, som selskabet mener »svarer til afpresning«.

Loven indebærer, at sundhedsordningen Medicare skal kunne forhandle om prisen på medicinalprodukter på vegne af forbrugerne.

I søgsmålet argumenterer Mercks advokater for, at den nye lovgivning vil tvinge medicinalproducenter til at forhandle priser, som er under markedspris.

USAs præsident, Joe Biden, kan se frem til et retsligt opgør mod Merck. Foto: Evelyn Hockstein/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere USAs præsident, Joe Biden, kan se frem til et retsligt opgør mod Merck. Foto: Evelyn Hockstein/Reuters/Ritzau Scanpix

Og det vil medføre faldende indtjening og en nedskalering af udviklingen af nye produkter, lyder det endvidere.

Merck mener, at dette er et brud på den amerikanske forfatning, som kræver – mener selskabet – at den amerikanske regering skal betale en rettelig kompensation for privat ejendom brugt i offentlig øjemed.

Man argumenterer samtidig for, at lovgivningen vil tvinge selskaber til at erkende, at de lavere priser, er fair, og det er øjensynligt også et brud på den amerikanske forfatning.

Mercks aktiekurs er faldet med cirka to procent over de seneste fem dage.

I 2022 havde Merck en omsætning på 59,3 milliarder dollar. Det svarer til cirka 411 milliarder danske kroner.

I Danmark sælger selskabet blandt andet lægemidler til behandling af forskellige former for kræft, sklerose, stofskiftesygdomme samt ufrivillig barnløshed.