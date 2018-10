At gå amok til en børnefødselsdag, stikke en lille pige, der netop fejrede sin treårs fødselsdag, ihjel og såre otte andre, kan koste en hjemløs amerikaner livet.

Det siger anklagerne ved retten i Boise i staten Idaho torsdag. Det skriver avisen New York Post.

Den hjemløse 30-årige Timmy Kinner gik den 30. juni amok, dagen efter at han var blevet bedt om at forlade lejlighedsbyggeriet i Boise.

Han vendte tilbage og gik til angreb på deltagerne ved en udendørs børnefødselsdag, siger politiet.

Den 30-årige Timmy Kinner. Foto: Ada County Sheriffs Office Vis mere Den 30-årige Timmy Kinner. Foto: Ada County Sheriffs Office

Timmy Kinner erklærede sig via en dommer ikke skyldig i sigtelsen for mord og otte angreb under skærpende omstændigheder, i forbindelse med angrebet den 30. juni. Men i retten blev han kendt skyldig.

»Efter en omhyggelig overvejelse har vi konkluderet, at dødsstraffen er retfærdigt i denne sag,« siger anklageren Jan Bennetts.

Politiet siger at Kinner ikke kendte nogle af ofrene. De var alle flygtninge fra Etiopien, Syrien og Irak.

Der er ikke tale om et hadmotiv, siger politiet.

Ruya Kadir var et af de seks børn, der blev alvorligt såret, da Kinner gik til angrebt med at stor kniv.

Tre voksne blev såret, da de forsøgte at beskytte børnene.

Nogle af børnene gemte sig i et skab, indtil politiet sagde, at det var sikkert at komme ud.

Politier arresterede Kinner kort efter angrebet, og de har senere fundet den kniv, han brugte under angrebet, i en nærliggende kanal.