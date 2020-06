En 31-årig amerikansk mand er blevet anholdt, efter hans to børn - begge under fem år - lørdag blev fundet døde i hans truck foran hjemmet i Tulsa, Oklahoma.

Dustin Lee Dennis, som manden hedder, blev efterfølgende sigtet for drabet på sine børn.

Ifølge det amerikanske medie Fox23 afgik de to børn - Teagan på fire år og Ryan på tre år - nemlig ved døden, fordi Dustin Lee Dennis efterlod dem i en stegende varm bil i mellem fire og fem timer.

Den 31-årige amerikaner skulle have forklaret politiet, at de alle tre kørte et smut i den lokale kiosk ved middagstid.

4-årige Teagan og 3-årig Ryan blev låse inde i en brandvarm bil. Foto: Privatfoto Vis mere 4-årige Teagan og 3-årig Ryan blev låse inde i en brandvarm bil. Foto: Privatfoto

Da den lille familie kort efter vendte tilbage til hjemmet, havde han tilsyneladende glemt, at begge børn sad på bagsædet.

I hvert fald gik han - uden sine børn - ind hjemmet, hvor han tog sig en lur på mellem fire og fem timer.

Da han vågnede, undrede han sig over, hvor børnene var, og da han kom i tanke om, at han sidst havde set dem i bilen under turen hjem fra kiosken, var det allerede for sent.

Den 31-årige amerikaner fandt børnene på gulvet i sin truck og fik flyttet dem ind i huset, hvor paramedicinere kort efter erklærede dem døde.

I forbindelse med dødsfaldene, talte politiet med naboen, hvis videoovervågning havde fanget øjeblikket, hvor den lille familie kom hjem fra kiosken.

Det fremgår angiveligt tydeligt på overvågningsvideoen, at Dustin Lee Dennis låste sin truck og gik ind i hjemmet, uden at sørge for at få børnene med sig.

Ifølge Fox23 var det lørdag op mod 35 grader i Tulsa, Oklahoma.

Det hører sig ikke ligefrem til sjældenhederne, at børn afgår ved døden i USA, efter at være blevet glemt i en varm bil. 52 af denne type dødsfald var der i landet i 2018, og i de første otte måneder af 2019 lå tallet på 35.