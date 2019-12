En markaber sag har ramt den amerikanske delstat Utah.

Her blev liget af en mand fundet i en fryser. Men det er en detalje, som blev fundet på liget, der for alvor har fået opmærksomhed.

På sig havde den afdøde mand nemlig en seddel, hvorpå der stod, at det ikke var hans hustru, som havde slået ham ihjel.

Det skriver New York Post.

Den afdøde mand hedder Paul Mathers. Og hans jordiske rester blev fundet i fryseren i parrets hjem i byen Tooele i Utah.

Sidst Paul Mathers officielt blev set i live var 4. februar 2009, hvor han blev tilset på et lægehus for krigsveteraner. Han led af en terminal sygdom, og det formodes, at han afgik ved døden ikke længe efter.

Eller mellem 4. februar og 8. marts 2009.

Men inden han afgik ved døden, fik han en notar til at stemple et brev, hvori han slår fast, at det ikke var hans hustru, som tog livet af ham.

Liget af den afdøde amerikaner blev først fundet i november i år, efter Paul Mathers hustru, Jeanne Souron-Mathers, døde som 75-årig.

Fundet blev gjort ved en ransagning. Nu er politiet i gang med at kigge nærmere på sagen - blandt andet fordi der er blevet udbetalt socialhjælp og en veteranydelse månedligt til Paul Mathers i en årrække efter hans død.

I forbindelse med efterforskningen fandt politiet desuden frem til den notar, som stemplede sedlen, der blev fundet på den afdøde. Hun bekræftede at have stemplet brevet - men fortalte samtidig, at hun ikke havde læst brevet, inden hun stemplede det.

Endnu står det ikke klart, hvad der forårsagede Paul Mathers død.