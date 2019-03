Familien til en mand fra Californien er ret ophidset, efter at hans livstruende diagnose blev givet til ham af en læge, via en robot

Den 3. marts kørte en sygeplejerske en robot ind til den 78-årige Ernest Quintana, der var indlagt på hospitalet, fortalte barnebarnet Annalisia Wilharm til avisen USA Today.

Men hun var ikke forberedt på det, der skulle ske, da en sygeplejerske åbnede døren og skubbede en maskine ind på bedstefarens stue.

Annalisia så ikke et menneske, men maskinen, som viste en læge på en tv-skærm, som fortalte bedstefaren, at hospitalet ikke havde flere effektive midler til rådighed.

Ifølge KUVT kunne bedstefaren knap høre, hvad maskinen sagde, selv om den gentog beskeden.

På et tidspunkt blev hun nødt til at fortælle bedstefaren, at han var ved at dø, for han forstod ikke, hvad robotten sagde.

»Robotten sagde faktisk til Quintana: 'Du klarer den måske ikke, til du når hjem',« siger barnebarnet. Det skriver avisen New York Post.

»Jeg var helt knust. Jeg var ved at miste min bedstefar,« siger Annalisia Wilharm.

»Vi vidste, at det ville ske en dag, og han var meget syg. Men jeg synes ikke, at nogen skal have beskeden på den måde. Der skulle være kommet en person ind på hans stue.«

Hun optog det hele på mobiltelefonen og viste den efterfølgende til sin mor og bedstemor. Hendes mor, Catherine Quintana, var ikke imponeret over at se videoen.

»Hvis du bare skal fortælle normale nyheder, så er det o.k. Men hvis du kommer for at fortælle dig, at din lunge ikke duer, og vi vil sætte et morfindryp op, indtil du dør, så skal det altså være et menneske, der gør det, og ikke en maskine,« udtaler Catherine Quintana til USA Today.

Wilharm har siden oplyst avisen om, at hendes bedstefar, Ernest, døde i tirsdags.

Ifølge hende udtaler hospitalet, at robotten er en del af hospitalets 'politik'. Det er 'sådan, vi gør nu'.

Familien håber alligevel, at beskeden om, at man snart skal dø, fremover bliver givet af rigtige mennesker - af kød og blod.