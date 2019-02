I 1978 blev Craig Coley idømt fængsel på livstid for drabene på sin ekskæreste og hendes fire-årige søn. Men han begik ikke mordene.

For to år siden blev den amerikanske mand langt om længe renset og løsladt, og nu er Conley blevet tilkendt en kæmpe erstatning.

Hele 21 millioner dollar (138 millioner kroner) har den i dag 71-årige Craig Conley modtaget af byen Simi Valley i Californien efter at have indgået et forlig.

Efter næsten 39 år bag tremmer blev Craig Conley løsladt i november 2017, da nye DNA-beviser rensede ham i sagen. Dermed er han den person, som har siddet uskyldigt fængslet i længst tid i Californiens historie, skriver USA Today.

Han blev anklaget og senere dømt for drabene på sin ekskæreste, den 24-årige Rhonda Wicht, og hendes lille søn Donald, som blev fundet dræbt i deres hjem i Simi Valley den 11. november 1978.

Conley nægtede sig skyldig, men blev alligevel idømt fængsel på livstid uden mulighed for prøveløsladelse.

Men i 1989 begyndte politiefterforskeren Mike Bender at grave i sagen, og hurtigt fandt han ud af, at der var noget galt.

»Vi mener, politiet gjorde det rigtige,« sagde borgmester Eric Levitt om Benders indsats efter at forliget var indgået i lørdags.

Craig Coley har fået en kæmpe erstatning efter at have siddet fængslet i 38 år for et dobbeltmord, han ikke begik. Foto: Reuters Vis mere Craig Coley har fået en kæmpe erstatning efter at have siddet fængslet i 38 år for et dobbeltmord, han ikke begik. Foto: Reuters

Han tilføjer, at den nu pensionerede Mike Benders indsats for at få retfærdigheden til at ske fyldest er en 'kilde til stolthed' for det lokale politi.

Eric Levitt mener, at det var en god løsning at indgå et forlig med Craig Conley - både for byen Simi Valley og den uskyldigt dømte. For en retssag havde været en både langstrækt og bekostelig affære.

»Baseret på en analyse, byen har modtaget, kunne det i værste fald have medført udgifter på op til 80 millioner dollar (526 millioner kroner), hvis vi endte i en retssag,« siger Eric Levitt.

Byen skal kun hoste op med lidt under en fjerdedel af de 138 millioner kroner. Resten bliver betalt af forsikringsselskaber og andre bidragsydere.