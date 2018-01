En amerikansk lottovinder er død kun kort tid efter, at han vandt den helt store gevinst.

51-årige Donald Savastano vandt en million dollars - svarende til seks millioner danske kroner - på en lottokupon.

Han var så heldig at vinde den store gevinst for blot tre uger siden, men fredag sluttede hans liv brat. Han døde af kræft, der var nået til stadie fire. Det skriver nypost.

En sygdom, som han først for nyligt var blevet klar over, at han led af.

Savastano var selvstændig tømrer, og han brugte 10 dollars på at købe en lottokuponen, rapporterer tv-stationen WBNG.

Han har fortalt tv-stationen, at han planlagde at bruge gevinsten - som han fik udbetalt kontant - på 'at købe en ny bil, betale lidt af sin gæld af, og så investere resten.'

Donald Savastano døde i sit hjem omgivet af familien.