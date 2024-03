Missionen er USA's første til Månens overflade siden den sidste mission i Apollo-programmet.

Den ubemandede månelander ved navn Odysseus fra den amerikanske virksomhed Intuitive Machines er torsdag morgen dansk tid blevet opsendt.

Opsendingen skulle oprindeligt være sket onsdag, men den blev udskudt grundet uregelmæssigheder i fartøjet.

Det er Elon Musks rumfartsvirksomhed, SpaceX, som har bygget den Falcon 9-raket, månelanderen fragtes med.

Af livestreamen fra opsendelsen fremgår det, at Falcon 9-raketten er landet i Florida igen og dermed er lykkedes med sin del af missionen.

Missionen er USA's første til Månens overflade siden den sidste mission i Apollo-programmet for cirka 50 år siden.

Det var også under Apollo-programmet, at amerikanske astronauter for første gang satte fod på Månen 21. juli 1969.

Det ville samtidig være første amerikanske månelanding under det nye Artemis-program.

Fartøjet ventes at lande ved et krater cirka 300 kilometer fra Månens sydpol 22. februar.

Den amerikanske rumfartsorganisation Nasa har betalt Intuitive Machines 118 millioner dollar - cirka 820 millioner kroner - for at fragte udstyr til Månen.

Det er meningen, at udstyret skal indsamle data med henblik på at gøre det sikrere for astronauter at lande på Månen i tidligst 2026.

Om bord er der desuden et digitalt arkiv af menneskelig viden og 125 mini-skulpturer af kunstneren Jeff Koons.

Et andet privat selskab, Astrobotic, forsøgte i januar at opsende et rumfartøj til Månen. Men det mislykkedes på grund af en teknisk fejl.

Intuitive Machines skal efter planen opsende to yderligere rumfartøjer senere på året. Selskabet Firefly Aerospace har også en opsendelse i 2024.

Astrobotic skal også forsøge igen senere på året.

/ritzau/AFP