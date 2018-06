Den amerikanske luftvåbenskaptajn William Howard Hughes Jr. forsvandt for 35 år siden. Nu er han fundet i live i Californien.

Den 17. Juli 1983 skulle kaptajnen til Holland for at hjælpe NATO med at teste et overvågningssystem, det skriver Washington Post.

Den dengang 33-årige kaptajn fortalte sine forældre, at han ville vende tilbage til USA den 1. august, men familien og forsvaret hørte aldrig fra ham igen.

Efter han forsvandt blev Hughes’ bil fundet ved lufthavnen i Albuquerque i New Mexico, hvor han arbejdede. I hans hus fandt efterforskere en huskeliste og en liste over bøger, som han havde planlagt at læse, når han vendte hjem fra sin tur til Holland.

Luftvåbenskaptajnen arbejdede på Kirtland Air Force Base i New Mexico, USA. Foto: Google Maps Vis mere Luftvåbenskaptajnen arbejdede på Kirtland Air Force Base i New Mexico, USA. Foto: Google Maps

Bortført eller afhoppet?

Familien frygtede, at Hughes var blevet bortført. De mente nemlig ikke, at han ville forsvinde uden at efterlade en seddel.



»Vi tror ikke, at han forsvandt frivilligt,« sagde kaptajnens søster Christine Hughes i 1984 til nyhedsbureauet AP.



Forsvaret var bekymrede for, at Hughes var hoppet af til fordel for Sovjetunionen, og at den top sikkerhedsgodkendte kaptajn ville lække hemmelig information midt under den kolde krig.



Han endte dermed på det amerikanske luftvåbens “Mest eftersøgte”-liste i 1983.

Den amerikanske luftvåbenskaptajn William Howard Hughes Jr. blev fundet i Californien. Foto: U.S Air Force Vis mere Den amerikanske luftvåbenskaptajn William Howard Hughes Jr. blev fundet i Californien. Foto: U.S Air Force

Fundet med falsk identitet

Mandag den 5. juni 2018 blev Hughes endelig fundet bosiddende i Californien med en falsk identitet.



Det skete ifølge forsvaret i forbindelse med en aktion rettet mod falske amerikanske pas.

En mand, som gik under navnet Barry O’Beirne indrømmede under afhøring, at han var William Howard Hughes Jr., og at han afhoppede fra luftvåbnet i 1983.

Ifølge forsvaret forklarede ex-kaptajnen, at han var »deprimeret over at være i luftvåbnet«.

Sådan ser William Howard Hughes Jr. ud i dag. Foto: U.S. AIR FORCE OFFICE OF SPECIAL INVESTIGATIONS Vis mere Sådan ser William Howard Hughes Jr. ud i dag. Foto: U.S. AIR FORCE OFFICE OF SPECIAL INVESTIGATIONS

William Howard Hughes er nu blevet varetægtsfængslet og venter på en retssag, hvor han står overfor fem års fængsling og en bøde for alle udgifter og uærlig frigørelse fra luftvåbnet.