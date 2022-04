Det er igen en amerikansk lufthavn, som målt på passagerer er verdens største.

Således rapporterer CNN, at Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport nu igen kan kalde sig den største i verden. Det er tal fra 2021, som netop er offentliggjort, der ligger til grund for kåringen.

I 2021 benyttede hele 75,7 millioner passagerer lufthavnen i Atlanta, og det er en stigning på 76 procent i forhold til 2020, hvor man i sagens natur var hårdt ramt af corona-nedlukning.

Tallet for 2021 er dog fortsat 32 procent lavere end i 2019.

Atlanta-lufthavnen var i 2020 blevet overhalet af Guangzhou, men den kinesiske storbys lufthavn fik altså kun et enkelt år på toppen af listen. Guangzhou røg i 2021 helt ned på ottendepladsen på listen med 40,3 millioner passagerer.

Før 2020 havde Atlanta International Airport haft en ubrudt stime på 22 år i toppen.

Otte af de 10 største lufthavne i verden – målt på passagertal – skal findes i USA. Dallas/Fort Worth International Airport i Texas havde næstflest passagerer med 62,5 millioner, mens den internationale lufthavn i Denver var treer med 58,8 millioner.

CNN fortæller samtidig, at det er estimeret, at der i 2021 var 4,5 milliarder flypassagerer, hvilket er et fald på 50 procent siden 2019.