Mens universitetslektor underviste i blandt andet Afrikas historie, udgav hun sig fejlagtigt for at være sort.

En hvid amerikansk universitetslektor, der i årevis udgav sig for at være sort, har opsagt sin stilling.

Jessica Krug arbejdede på George Washington University i forbundshovedstaden Washington D.C og var lektor i faget historie med fokus på Afrika.

- Opdatering vedrørende Jessica Krug: Dr. Krug har fratrådt sin stilling med øjeblikkelig virkning, skriver universitetet onsdag lokal tid på Twitter.

Jessica Krug anerkender i et indlæg på platformen Medium, at hun har udgivet sig for at være sort det "meste af sit liv".

- Jeg har undertrykt min levede erfaring som et hvidt jødisk barn i forstæderne i Kansas under en række identiteter, som jeg påtog mig, inden for en sorthed, som jeg ikke havde nogen ret til at gøre krav på, skriver hun.

Krug, som har lys hud, siger, at hun uretmæssigt har påtaget sig "nordafrikansk sorthed, sorthed med amerikanske rødder og derefter Bronx-sorthed med caribiske rødder".

Bronx er en af New Yorks fattigste bydele.

En af hendes tidligere studerende har fortalt CNN, at Krug fortalte med stolthed om sine rødder i Bronx, mens hun havde fortalt en anden af sine elever, at hun var fra Puerto Rico.

