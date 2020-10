Lederen af den amerikanske sexkult NXIVM skal tilbringe resten af livet i fængslet. 120 år, sagde dommeren ved retten i Brooklyn. Det er de mange år, der blev tildelt Keith Raniere, som grundlagde kulten, hvis navn udtales nexium, i 1998 i Albany i staten New York.

Kvinder blev brændemærket med hans initialer, og de blev beordret til at have sex med ham. Officielt var kulten et firma, der stod for 'en personlig og professionel udvikling'.

Men under retssagen er det blevet tydeligt for enhver, at NXIVM i virkeligheden var en sexkult, som hjernevaskede dusinvis af ofre. Flere af den blev sat på en sulte-diet.

De har fortalt hvordan de overdrog afslørende fotografier og dokumenter til lederne af kulten. De beholdt dem, som en garanti for tavsheden om, hvad der i virkeligheden skete.

Denne tatovering skulle kvinderne i sexkulten NXIVM have. Foto: US Department of Justice Vis mere Denne tatovering skulle kvinderne i sexkulten NXIVM have. Foto: US Department of Justice

En kvinde har tilstået, at hun blev forvist til at bo på et enkelt værelse i to år. Hendes 'forbrydelse': Hun kom til at sige, at hun var tiltrukket af en anden. Så stor var Keith Ranieres kontrol over kvinderne.

NXIVM havde både kontorer i Mexico og Canada. Blandt medlemmerne var flere millionærer og skuespillere fra Hollywood. De var alle sammen villige til at udstå fornedrelser og afgive et løfte om lydighed til Raniere.

Den 60-årige Raniere blev allerede sidste år kendt skyldig i smugleri, sexhandel og afpresning. Men han er tilsyneladende sikker på, at han er uskyldig.

»Jeg er sikker på, at jeg er uskyldig i anklagerne... Det er sandt at jeg ikke fortryder noget, for jeg har jo ikke gjort noget ulovligt.«

Vidnet India Oxenberg giver sit vidnesbyrd mod Keith Raniere, som sidder tavst med sin forsvarer Marc Agnifilo. Foto: JANE ROSENBERG Vis mere Vidnet India Oxenberg giver sit vidnesbyrd mod Keith Raniere, som sidder tavst med sin forsvarer Marc Agnifilo. Foto: JANE ROSENBERG

Dommer Nicholas Garaufis kaldte Keith Raniere for 'brutal' og hans forbrydelser var 'specielt uhyggelige' fordi han havde unge piger og unge kvinder som sit mål.

Anklagerne havde håbet på en livstidsdom, mens forsvarerne havde håbet på, at han kunne komme ud igen, efter at have afsonet 15 år.