En lærer i Florida, USA, siger at hun blev fyret, fordi hun ikke ville give de studerende en karakter for lektier, de aldrig havde lavet.

En gruppe af elever i ottende klasse afleverede ikke deres opgaver, så Diane Tirado ignorerede, at hun ikke kunne give 0 som karakter.

»Det var ikke tilladt at give noget lavere end 50 procent,« fortæller den 52-årige Diane Tirado til New York Post.

Den amerikanske karakterskala går fra A til F, hvor A er en næsten perfekt opgave, mens F svarer til en løsning, der er mellem 50 og 59 procent korrekt. Der er dog også muligheden for at give karakteren I - hvis opgaven ikke er løst eller er løst så dårligt, at intet er korrekt. Det var den karakter Diane Tirado gav eleverne, som ikke afleverede. Kort efter blev hun fyret.

Som den første opgave i semesteret bad Tirado sine elever om at lave en dagbog over to uger.

De skulle tage noter om historiske begivenheder og lave kort til det, læreren kaldte en 'opdagelsesrejsendes notesbog'.

Forældrene begyndte hurtigt at klage over hjemmearbejdet, som de fandt alt for omfattende, siger Diane Tirado.

»Jeg blev kaldt til rektorens kontor, fordi forældrene ikke var glade for mig. De ødelagde mit liv i ugevis,« sagde hun.

Det var under et besøg hos rektoren, at hun først hørte om politikken 'ingen nuller'. Men da de først nægtede at aflevere opgaverne, fortjente de ikke de 50 procent, som ellers er minimum på skolen.

»Jeg giver ikke karakter for ingenting,« siger læreren gennem 17 år.

Den 14 september blev hun fyret - uden en officiel begrundelse. Hun var stadig ansat på prøve, så en begrundelse var ikke nødvendig.

Men hun er sikker på, at fyresedlen kom, fordi hun nægtede at følge skolens politik.

På sin sidste arbejdsdag på skolen efterlod hun en besked til eleverne på tavlen:

'Farvel børn. Fru Tirado elsker jer og ønsker jer al muligt held i livet! Jeg er blevet fyret for at nægte at give jer 50 procent for noget, som I ikke har givet mig.'

'Vi laver monstre ud af vores børn,' tilføjer hun.

Skolen erklærer gennem en talsmand, at den overhovedet ikke har nogen politik om, ikke at give eleverne 0. Der skriver tv-stationen WPTV.

Men Diane Tirado siger, at politikken nævnes i forældrehåndbogen, hvor der står: 'Ingen nuller - lavest mulige karakter er 50 procent.'