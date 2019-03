»Du er et fucking monster. Du er en pædofil.« Sådan sagde en rasende amerikansk far i telefonen til sin 13-årige søns klasselærer Brittany Zamora.

Hun er blevet afsløret i at have sex med drengen ved flere lejligheder i staten Arizona.

Det varede ikke længe, før drengens forældre mødtes ansigt til ansigt med klasselæreren. Politiet var også til stede, og hun blev straks arresteret.

Iført håndjern blev den 27-årige lærer taget med på stationen. Her blev hun sigtet for seksuelt misbrug, efter hun tilsyneladende havde haft et forhold til sin 13-årige elev.

Det var her på Las Brisas Academy, at Brittany Zamora forførte den 13-årige elev. Foto: Goodyear Police Department

Sagen skabte lokale overskrifter i marts måned sidste år, men fik først national interesse et år senere, da dokumenter, som beskrev det påståede misbrug, blev offentliggjort.

Ifølge politiet begyndte Zamora at 'kommunikere' med eleven ved hjælp af en app. Der skriver tv-stationen ABCnews.

I et interview med politiet sagde drengen, at læreren bad ham om at skrive til hende hende, så hun ikke ville kede sig. Så sendte han et 'Hej', og så begyndte de at skrive til hinanden.

Teksterne begyndte hurtigt at blive til flirt. Også når de stod over for hinanden.

Millioner misbrugt Det amerikanske undervisningsministerium anslår, at godt 4,5 millioner elever når at opleve en eller anden form for sexuelt misbrug på et eller andet tidspunkt mellem børnehaven og 12. klasse.

Drengen siger, at Zamora fortalte ham, at hun ville give ham oralsex.

Til sidst blev deres forhold direkte fysisk.

Ifølge drengen startede det med, at Zamora tog fat i hans skjorte, trak ham til sig for at give ham at kram og så kysse ham inde i klasseværelset.

Det fortsatte med at blive mere og mere eksplicit. For eksempel sagde drengen, at Zamora sendte ham fotos af sig selv. Nøgenfotos og fotos, hvor hun var iført lingeri.

Brittany Zamora. Foto: Goodyear Police Department

Zamora kaldte hinanden for 'baby' i beskederne, og han var flink nok til at sende nøgenbilleder af sig selv retur til lærerinden.

En aften, hvor han og hans søskende overnattede hos deres bedsteforældre, var de igen i gang med at sende hede beskeder.

Ifølge den 13-årige dreng sneg han sig ud og mødtes med hende i hendes bil. Der fik han så oralsex.

Det hele gentog sig den følgende aften, denne gang endte det hele med et samleje.

Politiet siger, at de to havde sex mindst to gange til. Den ene gang i klasseværelset, mens en anden student agerede udkigspost den anden gang.

Det hele blev afsløret, da den 13-åriges forældre brugte en app til at overvåge samtalerne på drengens telefon.

Ifølge politiet registrerede app'en flere gange ordet 'baby', og det fik forældrene til at konfrontere sønnen.

Zamora blev arresteret i marts måned sidste år. Sigtelserne lyder blandt andet på otte gange seksuelt misbrug af en mindreårig og to gange børnemishandling. Hun erklærede sig ikke skyldig.

Politiet gennemførte en ransagning af både hendes klasseværelse og hendes hjem.

Der fandt de en masse noter, som den 13-årige tilsyneladende havde skrevet. De var alle håndskrevne og sagde blandt andet, 'du er så sexy' og 'du ser virkelig sød ud lige nu'.

I mellemtiden venter Brittany Zamora stadig i fængslet i Maricopa County. Hendes kaution er på 1,64 millioner kroner.

Zamoras næste dag i retten venter i maj måned.