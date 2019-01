En hvid, amerikansk skolelærer ved en offentlig skole i Bronx planlægger et civilt søgsmål på hele 6,5 milliarder kroner!

Grunden er, at den 37-årige Patricia Cummings blev fyret på gråt papir i oktober og nu står med så godt som ingen mulighed for at nyt skaffe sig et nyt job i skolesystemet.

Hun påstår, at hun blev fyret på et forkert grundlag. Det skriver avisen New York Post.

Årsagen var en kontroversiel lektion om slaveri, hvor hun blev beskyldt for at lade sorte studenter ligge på gulvet, mens hun trådte på deres rygge.

Patricia Cummings blev fyre fra jobbet som skolelærer for en time, hvor de sorte elever lå på gulvet. Foto: Twitter Vis mere Patricia Cummings blev fyre fra jobbet som skolelærer for en time, hvor de sorte elever lå på gulvet. Foto: Twitter

Men Petricia Cummings insisterede torsdag på, at hun holdt timen i hendes klasse i god tro - og at kun en enkelt student og dennes forældre havde et problem med det.

Fyringen og den efterfølgende kritik af hende har gjort det umuligt for Patricia Cummings at få et nyt job. Det sagde Cummings ved en pressekonference med sin advokat Thomas Liotti ved sin side.

»Jeg har ingen karriere på nuværende tispunkt,« siger hun.

Hun har selv - i hjembyen Suffolk County - sagsøgt en masse forskellige, lige fra uddannelses-departementet til New Yorks borgmester, Bill de Blasio, til forskellige medier.

Men hendes advokat siger, at de planlægger at bygge en sag op sammen med andre lærere, der har oplevet andre former for diskrimination - en sag, der rammer 6,5 milliarder kroner.

Hun blev oprindelig frikendt af skolen, men sagen blev taget op igen, efter at flere medier rapporterede om den.

Cummings siger, at hendes sag bliver støttet af en sort lærer, som overvågede timen. Han fandt den effektiv og ville ikke havde haft noget imod, hvis hans egne børn havde deltaget.

»De 20 sekunder af en time har forandret mit liv,« sagde hun og tilføjede, at hun harn fået hundredevis af emails, hvori hun bliver kaldt racist.

Også hendes advokat slog på, at timen kun fik opmærksomhed på grund af underviserens race.

»Hvordan kan byen New York forvente at tiltrække effektive lærere, når folk som Patricia Cummings skal gennemgå den slags?« spurgte han.