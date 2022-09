Lyt til artiklen

En amerikansk folkeskolelærer på 36 år er blevet sigtet for at have sex med en af sine elever.

Men det var ikke kun én gang, de mødtes til kærlige udskejelser.

Hun blev således anholdt for anden gang, da efterforskerne var blevet klar over, at hun havde inviteret den samme elev over til sit hjem hele ni gange, siden hun var blevet placeret i husarrest. Det skriver New York Post.

Den 36-årige Elizabeth Suzanne Bailey blev oprindeligt anholdt for tre sexforbrydelser. De inkluderer voldtægten af et offer, der er 15 år gammel – eller yngre.

Det skete da efterforskere fra politikontoret i byen Iredell hørte, at hun havde haft seksuelle relationer med en elev i juni måned. Det rapporterer Iredell Free Press.

Bailey 'overgav' sig til politiet den 1. august, og hun blev sat på fri fod mod en kaution på 555.000 danske kroner.

Helt fri var Suzanne Bailey dog ikke. Hun fik en elektrisk anordning om benet, og fik besked på at holde sig fra eleven, siger sheriffens kontor.

Den 2. september klappede fælden igen. Hun blev anholdt for anden gang, efter at politiet havde hørt, at de havde mødtes adskillige gange i hendes hjem.

Bailey blev anbragt i Iredells fængsel, hvor hun blev præsenteret for yderligere 27 sigtelser. De drejede sig alle om hendes omgang med den unge elev.

Nu er kautionen forhøjet.

Den er på 5,9 millioner kroner.