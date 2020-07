»Jeg føler, at jeg kæmper krigen: Krigen mod covid-19 og krigen mod dumhed. Den første har jeg et håb om at vinde. Men den anden kamp har vist sig mere og mere vanskelig.«

Konstateringen kommer fra den amerikanske læge Joseph Varon, som Reuters har talt med.

Han står i spidsen for corona-afsnittet på United Memorial Medical Center i Houston, Texas. Delstaten er blandt dem, der er hårdest ramt af coronaudbruddet i USA.

I alt har mere end 152.000 amerikanere hidtil mistet livet som følge af covid-19. Heraf næsten 7.000 texanere.

Joseph Varon med resten af corona-pesonalet. Foto: CALLAGHAN O'HARE

Hidtil er der registreret over 432.000 smittetilfælde alene i den sydlige delstat. Og tallet stiger støt hver dag.

Og en del af grunden kan tilskrives folkets egen opførsel, mener Joseph Varon.

Men hvad er problemet så ifølge den 58-årige læge? Det er, at folk simpelthen ikke lytter. Hverken til videnskaben eller til den sunde fornuft.

Lægen oplever, at folk glemmer at holde afstand og iføre sig mundbind. At de ikke lytter til anbefalingerne og respekterer restriktionerne.

Jeg er bange for, at jeg på et tidspunkt er nødt til at træffe nogle meget alvorlige valg Joseph Varon, leder af corona-afsnittet på United Memorial Medical Center i Houston

Og det er frustrerende.

»Det irriterer mig, at vi gør vores bedste for at hjælpe de her mennesker, og straks efter kommer der endnu flere mennesker ind, der gør præcis det modsatte af, hvad vi siger, at de skal gøre,« siger Joseph Varon.

Lægen var praktikant, da en stort jordskælv i mere end en forstand rystede Mexico City i 1985. 5.000 blev dengang registreret døde.

Joseph Varon har altså set lidt af hvert. Men aldrig noget som corona-pandemien.

Her de ansatte på under et dagligt møde på United Memorial Medical Center. Joseph Varon til højre i billedet. Foto: CALLAGHAN O'HARE

»Gennem mit liv har jeg set enorme katastrofer. Men intet har været så svært at håndtere som covid-19,« fortæller han.

Han frygter, at han inden længe vil stå overfor det, der må være det største dilemma i sundhedssektoren:

At beslutte, hvem der skal reddes, og hvem der skal dø.

»Jeg er bange for, at jeg på et tidspunkt er nødt til at træffe nogle meget alvorlige valg. Jeg begynder at få en idé om, at jeg ikke kan redde alle.«