Over 200 kilometer og mere end 54 timer.

Så langt og så længe svømmede 37-årige Sara Thomas, da hun fra søndag til tirsdag i denne uge krydsede Den Engelske Kanal kun iført badedragt, hætte og svømmebriller.

At den amerikanske kvinde i det hele taget krydsede den - for mange ultra-svømmere - legendariske strækning er i sig selv en præstation.

I de seneste knap 150 år har små 4000 mennesker gjort forsøget, men kun lidt under halvdelen har klaret hele turen.

Sarah Thomas svømmede over Den Engelske Kanal fire gange - et år efter, hun har overlevet en alvorlig kræftsygdom. Foto: THEOTHERSIDE-FILM.COM / TWITTER

Men Sara Thomas svømmede turen fire gange - i træk!

Det skriver flere internationale medier - blandt andre BBC og CNN.

Fire svømmere har tidligere taget turen tre gange i træk, men Sara Thomas er den første, der gør det fire gange uden pause.

Og som om rekorden i sig selv ikke var nok, så gennemførte hun turen blot et år efter, hun havde fået den sidste kemobehandling for brystkræft.

Svømmeren havde da også dedikeret sin præstation som en hyldest 'til alle (kræft-, red.)overleverne derude.'

Da hun gik i land på Shakespeare Beach i det sydlige England tirsdag morgen, havde hun dog svært ved at finde de rigtige ord:

»Jeg kan ikke tro, at vi gjorde det. Lige nu er jeg egentlig mest bare temmelig følelsesløs. Der var mange mennesker på stranden for at tage imod mig og ønske mig tillykke, og det var virkelig sødt af dem, men jeg føler mig egentlig mest bevidstløs,« sagde hun til BBC.

De fire ture over Kanalen er samlet set 'kun' omkring 130 kilometer, men tidevandet betød, at Sara Thomas svømmede over 200 kilometer.