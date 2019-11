Jen Costa er overbevist om, at canceren reddede hendes liv.

Den 35-årige indbygger fra Queens Village i New York, USA, kalder hendes orale cancer for 'held i uheld'.

For den har betydet, at hun har tabt sig 225 kg på grund af lægernes beslutning om at bortoperere hendes tunge.

Hun havde kun 30 procent chance for at overleve de næste fem år, lød den dystre besked fra lægerne.

»Jeg blev simpelthen nødt til at have den slags oplevelser, for at vågne op,« siger hun. Det skriver New York Post.

Hun har altid været lidt buttet, men var helt i orden, til hun blev 19 år. Så blev hun ramt af en bus, hvilket fik ledbåndene i hendes knæ til at knække.

I et helt år kunne hun ikke bruge sine knæ, og hun gled ind i en dyb depression. Costa begyndte at trøstespise.

I løbet af 14 år efter ulykken tog hun 160 kg på. Hun blev så stor, at hun ikke længere kunne stå op i badet.

Senere begyndte hun at ryge PCP, et narkotikum. Der har måske medvirket til, at hun har fået cancer, mener hun selv.

I 2015 søgte hun hjælp hos nogle doktorer. Hendes mund gav problemer.

Den sjette doktor i rækken fik endelig stillet diagnosen: Det var definitivt cancer.

Jen Costa indså hurtigt, at hendes eneste mulighed var at få fjernet tungen – og få lavet en ny, af en underarmsrekonstruktion, der kunne tage dens plads.

Kun ét sted i New York var de villige til at lave netop den form for kirurgi, nemlig på Sloan Kettering Cancer Center.

Operationen fandt sted i sommeren 2016, da Jen Costa var 32 år. Den varede hele 19 timer.

»Den nye tunge kan ikke bevæge sig, og den har ingen følelse,« siger Costa. »Den er der bare, og den optager den tomme plads.«

Resten af hendes liv skal hun leve af mad på tube.

Det har hun levet af siden, og det har hjulpet hende med at tabe sig 225 kg.

Hun er forøvrigt også totalt tørlagt, og et liv uden alkohol har også hjulpet med til det.

Costa bor hos sine bedsteforældre, mens hun kommer sig oven på operationen.