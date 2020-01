Et amerikansk par i 60'erne er blevet det første tilfælde af smitte med coronavirus mellem to personer i USA.

USA har haft det første tilfælde af smitte med coronavirus mellem to mennesker.

Det er sket i delstaten Illinois, oplyser de amerikanske sundhedsmyndigheder.

Der er tale om en kvinde, der har været i Kina, som har smittet sin mand efter hjemkomsten.

Parret er i 60'erne.

Dermed er i alt seks amerikanere blevet smittet af det frygtede virus.

Virussygdommen er ifølge de kinesiske myndigheder opstået i storbyen Wuhan med 11 millioner indbyggere.

Dødstallet i Kina er torsdag opgjort til 170, og godt 7700 er blevet smittet.

Den smittede mand i Illinois begyndte for nylig at vise symptomer på virussygdommen. Han blev øjeblikkeligt indlagt på et hospital, siger en talsmand for sundhedsmyndighederne i delstaten.

Man er i gang med opspore 21 personer, som har haft kontakt med parret.

